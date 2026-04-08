Привычки, которые старят быстрее времени: врач называет неочевидные причины морщин

Внешний вид кожи зависит не только от косметики или генетики, но и от ежедневных привычек, которые мы часто недооцениваем. Некоторые из них могут незаметно ускорять процесс старения, даже если кажутся абсолютно безопасными.

Врачи отмечают: ключ к более молодому виду – не только в правильном уходе, но и в изменении образа жизни. Специалист National Health Service Радж Арора объяснила express.co, какие именно привычки вредят коже и как этого избежать.

Многие люди стремятся выглядеть моложе и ухоженнее, придерживаясь здорового образа жизни, правильно питаясь и используя косметику. Однако некоторые повседневные действия могут незаметно вредить коже, ускоряя возрастные изменения. Именно на них обратила внимание врач, поделившись советами по профилактике.

В своем видео в Instagram она отметила: "Некоторые из самых больших причин старения кожи не такие, как вы думаете. Небольшие привычки со временем имеют большое влияние. Не всегда важно, что вы добавляете в свой распорядок дня, иногда важно, от чего нужно отказаться".

Сон на боку

Одна из самых распространенных поз для сна – на боку – может негативно влиять на состояние кожи. Из-за постоянного давления лица на подушку образуются так называемые "морщины сна" – линии, которые возникают от трения и сдавливания. Со временем они могут закрепляться и становиться более заметными.

Это также может вызвать асимметрию лица или более выраженные морщины с одной стороны, особенно когда кожа теряет эластичность с возрастом. Специалисты советуют по возможности спать на спине, чтобы избегать прямого контакта лица с подушкой.

Если изменить позу сложно, стоит выбрать шелковые или атласные наволочки – они уменьшают трение. Также могут помочь специальные эргономичные или "антивозрастные" подушки.

Отсутствие SPF

Еще один критический фактор – игнорирование солнцезащитных средств. По словам врача, ультрафиолет является причиной примерно 80-90% видимых возрастных изменений кожи.

Солнечные лучи разрушают коллаген и эластин, из-за чего кожа теряет упругость, становится неровной, появляются морщины и пигментация. Ежедневное использование SPF 30+ помогает предотвратить дальнейшее повреждение. Даже если кожа уже пострадала от солнца, защита остается важной.

Вейпинг

Врач также предупреждает о вреде вейпинга для кожи. Никотин сужает сосуды, из-за чего ухудшается кровообращение и клетки получают меньше кислорода и питательных веществ.

В результате снижается выработка коллагена и эластина, что ведет к потере упругости, появлению морщин и тусклому цвету лица.

Обезвоживание

Недостаточное потребление воды – еще один фактор, который влияет на скорость старения. Обезвоженная кожа выглядит тусклой, менее упругой, с более заметными мелкими морщинами.

Важно различать сухость и обезвоживание: в первом случае коже не хватает жиров, во втором – именно воды. Причинами могут быть внешние условия, рацион и естественные возрастные изменения.

Поддержание водного баланса помогает сделать кожу более упругой и эластичной, а также уменьшить проявления мелких морщин, вызванных обезвоживанием.

