Лучшие силовые упражнения для женщин, чтобы похудеть

Вопрос сброса лишних килограммов обычно упирается в выбор эффективной диеты, ведь вам нужно потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете каждый день, чтобы растопить жир и сбросить лишний вес. Однако если вы не соблюдаете дефицит калорий, простые тренировки не помогут вам достичь вашей цели.

Специалисты разработали несколько лучших ежедневных силовых упражнений для женщин, которые помогут сбросить лишний вес. Специалисты напоминают, что когда вы худеете, ваше тело сжигает жировую массу и вы также можете потерять мышечную массу. Вот почему так полезно делать упражнения на укрепление, говорится в материале Eat This Not That .

Отмечается, что для нижеследующих упражнений вашей целью должно быть выполнение от трех до шести подходов по крайней мере по 12 повторений. Чтобы выполнить столько повторений, вам, возможно, придется работать с меньшим весом, но этот вид силовой тренировки (меньший вес и больше повторений) отлично подходит для сжигания калорий и мышечной выносливости.

Жим от груди

Тренеры говорят, что жим от груди, да и жим от плеч направлен на ваш трицепс, но жим от груди также нацелен на мышцы груди, а жим от плеч также нацелен на мышцы плеч. Для выполнения лягте на тренажерную скамью, поставьте ноги на пол и возьмите по гантели в каждую руку. Расположите утяжелители у груди, затем прижимайте их к вытягиванию рук. Затем с помощью контроля опустите гантели обратно к груди.

Плечевой пресс

Перед исполнением станьте прямо и расставьте ноги на ширине плеч. Возьмите гантели в обе руки, держа гири за плечи. Ваши ладони должны смотреть вперед. Нажимайте гантели над головой, пока ваши руки не будут прямыми, но не зафиксированными. Используйте контроль, чтобы постепенно опустить гири назад до уровня плеч.

Тяга

Это упражнение сосредотачивает внимание на мышцах, выполняющих тяговую функцию. Хотя они направлены на ваш бицепс, но они отличаются тем, насколько сильно они нацелены на каждую из мышц верхней части спины. Для выполнения сядьте за тренажер, поставьте ноги на подставку для ног и согните в коленях. Возьмитесь за ручку верхней рукой и вытяните руки. Затем оттолкнитесь назад, используя ноги, и притяните ручку к груди. Убедитесь, что ваши локти остаются близко к бокам вашего тела. Затем выпрямите обе руки и согните колени, чтобы вернуться к тому месту, с которого вы начали.

Тяга верхнего блока

При выполнении упражнения ваши ноги должны стоять на полу. Возьмитесь за перекладину хватом сверху, расположив руки на ширине плеч. Опускайте штангу в верхнюю часть груди. Убедитесь, что ваши локти остаются близко к бокам вашего тела. Затем верните штангу в исходное положение, вытянув руки.

Упражнение на пресс

Это упражнение нацелено на мышцы живота и может являться хорошим переходом между тренировкой верхней половины тела и переходом к тренировке нижней половины тела. Выполнение начинается с того, что вы лежите на спине, согнув колени и поставив ступни на пол. Затем положите руки на затылок. Держите грудь открытой, медленно поднимаясь, а затем вернитесь на пол. Выдохните, когда вы поднимаетесь, и вдохните, когда опускаетесь.

Жим ногами

Эта тренировка для ног направлена на ягодичные мышцы и на мышцы бедер (квадрицепсы и подколенные сухожилия). Это самые большие мышцы в теле, то есть вы можете сжигать немного больше калорий во время этой части тренировки. Перед выполнением разместитесь на тренажере для жима ногами; сядьте и поставьте ноги на подножие. Нажмите на пятки, чтобы вытащить ноги, не размыкая их. Затем согните оба колена, чтобы вернуть вес в исходное положение.

