Перестаньте считать калории: специалисты объяснили, почему это не поможет похудеть

Иногда при попытке сбросить лишний вес человек все равно не достигает желаемого результата, что приводит к разочарованию. Среди популярных методов – подсчет калории, но и он не всегда помогает.

Как говорит генетик из Кембриджа и исследователь ожирения доктор Джайлз Йео, главное, в чем люди ошибаются, — это предположение, что пока мы подсчитываем количество потребляемых калорий, не имеет значения, откуда они происходят. Однако это предположение не соответствует действительности, рассказал он Eat This Not That .

Специалисты говорят, что существует три основных фактора, когда речь идет о том, как ваше тело перерабатывает потребляемые калории: ваш метаболизм, здоровье кишечной микробиомы и тип калорий, которые вы потребляете.

Собеседник отмечает, что на самом деле человек не потребляет калорий, а употребляет пищу, из которой наше тело потом извлекает калории, и тело должно больше или меньше работать, чтобы получить калории в зависимости от типа пищи, которую вы едите. Для этого важно, поступают ли калории из стейка, моркови или пончика.

Доступность калорий – это фактическое количество калорий, которое ваше тело может получить из пищи, которую вы едите, по сравнению с общим количеством калорий, содержащих пищу. Таким образом, белки, жиры и углеводы перевариваются с использованием разного количества энергии, поэтому для этого требуется разное время.

"На каждые 100 калорий белка, которые мы потребляем, мы можем использовать всего 70 калорий, потому что для переработки 100 калорий белка требуется 30 калорий энергии, а это значит, что белок доступен на 70%. И это одна из причин, почему калория белка дает вам ощущение сытости, чем калория жира или углеводов", - объясняет специалист.

Он напоминает также, что калорийность жира приближается к 100%, сложных углеводов (как цельные зерна) – около 90%, а рафинированных углеводов (как белый хлеб) – 97%. Это означает, что ваше тело использует очень малый процент энергии для обработки жиров и углеводов по сравнению с белком.

Не следует забывать, что ваше тело испытывает так называемый термический эффект во время переваривания и метаболизма различных макроэлементов. Этот эффект для белка гораздо выше по сравнению с углеводами или жирами, что вынуждает ваш метаболизм работать интенсивнее. Вот почему многие медицинские эксперты рекомендуют добавлять хорошие источники белка в свой рацион для похудения.

Как похудеть, не подсчитывая калорий

Эксперт советует не зацикливаться на подсчете калорий, поскольку не все калории одинаковы. В то же время предлагается сосредоточиться на улучшении качества своего рациона. Во-первых, подумайте над увеличением количества белка – как животного, так и растительного происхождения. Также следует увеличить потребление клетчатки и стараться держать добавленный сахар менее 5% от общего ежедневного потребления.

Если вы тщательно следите за своим рационом, может сработать альтернативный метод, например подсчет макросов. Однако специалисты говорят, что вам следует поговорить с врачом или диетологом, прежде чем начинать новый план диеты.

