Лучшие тренировки с весом: как улучшить мышечную выносливость. Видео

Чтобы увеличить мышечную выносливость, важно сочетать тяжелые подъемы с интенсивными силовыми тренировками, в том числе с большим количеством повторений и подходов. Это улучшит вашу выносливость и общее здоровье.

Кроме того, такая тренировка поможет поддерживать хорошую осанку и повысить спортивные результаты. В Eat This, Not That предложили некоторые упражнения с весом, которые вы должны добавить в свой распорядок, чтобы укрепить мышцы и улучшить выносливость.

Приседания

Приседания эффективно укрепляют нижнюю часть тела и улучшают выносливость мышц. Возьмите по гантели в каждую руку, станьте прямо с ногами на ширине плеч, согните колени и опускайтесь к параллели с полом, держа спину прямо и сжимая плечи. Поднимайтесь, сжимая ягодицы, не перенапрягайте спину. Выполняйте 2-4 подхода по 12-20 повторений.

Выпады

Выпады эффективно тренируют ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы. Чтобы выполнить упражнение, встаньте на одну ногу, поставив его вперед для стабильности. Держите спину ровно и согните колени до угла 90 градусов. Вернитесь в исходное положение, чередуя ноги или совершая движение одной ногой. Выполняйте 2-4 подхода по 12-20 повторений на каждую ногу.

Отжимание

Отжим – это классическое упражнение для развития верхней части тела и выносливости. Разместите руки на ширине плеч, удерживая прямую линию от головы до пяток. Избегайте округления плеч или прогиба поясницы. Спускайтесь к земле, держа локти близко к бокам, сжав лопатки и привлекая пресс. Выполните 2-4 подхода по 12-25 повторений.

Скручивание

Для улучшения выносливости и формирования пресса попробуйте приседания с отягощением. Лягте на спину, согните ноги, ступни держите на полу, а гантели в руках. Отрывайте верхнюю часть тела, используя мышцы живота и медленно возвращайтесь в исходное положение. Делайте 2-4 подхода по 12-20 повторений.

Планка

Чтобы выполнить планку, встаньте на колени, а руки на пол, отводите ноги назад поочередно, удерживая прямую линию от головы до пяток. Сжимайте пресс и храните нейтральный позвоночник, касаясь пола только пальцами ног и кистями. Удерживайте позицию 30-45 секунд. Для вариаций попытайтесь приподнимать руки с гантелями или выполнять гребок с высокой планки.

Ранее OBOZ.UA рассказал о лучших тренировках от жира на руках и животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.