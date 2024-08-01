Лучшие закуски с низким содержанием натрия для борьбы с гипертонией

Высокое кровяное давление – один из главных факторов риска сердечных заболеваний и инсультов, и оно часто связано с высоким содержанием натрия в рационе. Специалисты рекомендуют потреблять не более 2300 миллиграмм натрия в день.

Ниже приведены примеры закусок с низким содержанием натрия, рекомендованных диетологами. Также издание eatthis.com опубликовало список продуктов, которые следует избегать для снижения риска гипертонии.

"Оригинальное исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, на котором базировалась диета DASH, показало, что люди, едящие фрукты, овощи и молочные продукты с низким содержанием жира, имеют более низкое систолическое и диастолическое артериальное давление по сравнению с теми, кто соблюдает традиционную диеты или ест только больше фруктов и овощей", – говорит диетолог Тоби Амидор.

Ключевой элемент диеты DASH – уменьшение употребления насыщенных и общих жиров. Специалисты подготовили список полезных закусок с низким содержанием натрия.

Замороженные бананы с шоколадом

Бананы, богатые калием, являются отличной закуской для снижения АД. Для оригинального вкусности заморозьте бананы и полейте их растопленным темным шоколадом.

Чипсы из творога и орехов

"Я рекомендую такие закуски для людей с высоким кровяным давлением, поскольку они содержат орехи, являющиеся частью диеты DASH", – отмечает Амидор. Эти закуски сделаны из натурального сыра с обезжиренным молоком, что обеспечивает низкое содержание натрия (170-180 мг на порцию).

Грецкие орехи

Очищенные несоленые грецкие орехи – отличная альтернатива картофельным чипсам. Они содержат растительные омега-3 жирные кислоты, способствующие общему здоровью сердца. Исследования показали, что замена насыщенных жиров грецкими орехами или растительными маслами улучшает артериальное давление.

Пробиотический фруктовый батончик с манго

Исследования Американской кардиологической ассоциации показывают, что употребление пробиотиков для улучшения микробиомы кишечника может быть эффективным для здоровья.

"Упакованные закуски могут быть полезны для контроля АД, поскольку содержат ноль граммов натрия и большое количество живых пробиотиков", – говорит диетолог Манакер.

Сублимированные фрукты

Эта закуска содержит ноль натрия и всего 40 калорий на порцию.

"Дикая черника имеет высокую концентрацию антоцианов среди ягод, что способствует расширению кровеносных сосудов и снижению артериального давления", – добавляет Манакер.

Закуски из свеклы

Блюда из свеклы, такие как салаты или смузи, помогают снизить АД благодаря пищевым нитратам, способствующим вазодилатации (расслабление и открытие кровеносных сосудов).

Сельдерей с арахисовым маслом

Сельдерей с натуральным арахисовым маслом – одна из самых популярных закусок с низким содержанием натрия. Сельдерей содержит фитохимические вещества, расслабляющие артерии, улучшая приток крови и снижая артериальное давление.

Сыр и греческий йогурт

Греческий йогурт и ягоды, сыр без добавления соли и цельнозерновые крекеры – это сочетание белка и клетчатки, которое снижает желание перекусить солеными продуктами.

Хлопья и молоко

Овсяные хлопья богаты растворимой клетчаткой, что может снижать АД. Исследование, опубликованное в Journal of Family Practice, показало, что простое добавление овсяных хлопьев в рацион пациентов с гипертонией значительно снижает их систолическое и диастолическое артериальное давление.

Стаканчики с арахисовым маслом и темным шоколадом UNREAL

Темный шоколад содержит флавонолы, которые могут оказывать положительное влияние на артериальное давление.

"Результаты мета-анализа в BMC Medicine показывают, что темный шоколад превосходит плацебо в снижении систолической гипертензии или диастолической предгипертензии", - делится Манакер.

Арбуз

Арбуз содержит калий и L-цитруллин, которые помогают снизить артериальное давление, открывая кровеносные сосуды и делая их более гибкими. Поэтому этот продукт очень полезен для лечения болезней сердца и гипертонии.

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