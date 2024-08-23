Лучший белок: какая пища поддержит мышцы в старшем возрасте

Если вы хотите сохранять здоровье и физическую форму с возрастом, важно соблюдать такую диету, которая помогает поддерживать не только прочность костей, но и силу мышц. Для достижения этой цели нужно убедиться, что ваш рацион содержит достаточно белка.

Одно исследование показывает, что определенный тип белка является наиболее эффективным для поддержания мышечной силы в пожилом возрасте. Больше об этом пишет eatthis.com.

В исследовании, опубликованном в Journal of Cachexia, Sarcopenia и Muscle, были проанализированы данные более 85 000 женщин в возрасте от 60 лет. Исследователи обнаружили, что некоторые участники имели повышенный риск развития слабости, включая снижение мышечной силы. Выяснилось, что этот риск напрямую связан с белковым рационом.

Хотя большинство участниц получали белок из мяса, исследователи выяснили, что потребление белков растительного происхождения способствовало лучшим результатам в предотвращении мышечной слабости по сравнению с животными или молочными белками.

"Люди часто безосновательно скептически относятся к диетам с недостаточным количеством животного белка. Хотя я убеждена, что растительная диета более полезна для здоровья, чем диета с преобладанием животных продуктов, интересно увидеть конкретные результаты относительно мышечной слабости", – говорит диетолог Триста Бест .

Бест также подчеркивает, что положительный эффект растительного белка логичен, поскольку главная разница между белками растительного и животного происхождения состоит в составе аминокислот.

По данным Национальной медицинской библиотеки MedlinePlus, белки после переваривания распадаются на аминокислоты. Организм использует эти аминокислоты для создания новых белков, необходимых для выполнения различных функций, включая восстановление тканей. Поскольку мышечная ткань является одной из четырех основных тканей тела, это очевидно имеет большое значение.

Белки состоят из 20 аминокислот, девять из которых являются незаменимыми и должны поступать из внешних источников, поскольку организм не может производить их самостоятельно. Животные белки содержат все девять незаменимых аминокислот, тогда как большинство растительных белков их не имеют, за исключением нескольких", – объясняет Бест.

Однако это не большая проблема, поскольку несколько продуманных комбинаций растительных продуктов могут обеспечить полноценный белок, содержащий все необходимые аминокислоты.

"Например, комбинации таких продуктов как хумус с лавашем или бобы с рисом могут обеспечить полный спектр аминокислот", - добавляет Бест.

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