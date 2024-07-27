Лучший фрукт для плоского живота: мысль диетолога

Фрукты являются здоровой, вкусной и сладкой пищей, которая может помочь достичь ваших целей по похудению, особенно в борьбе с лишним жиром на животе. По словам магистра медицины Кортни Д'Анджело, одним из самых эффективных фруктов для плоского живота является яблоко.

Яблоки обладают многими полезными свойствами. Они снижают уровень холестерина, контролируют давление, улучшают здоровье кишечника и предотвращают появление жира, пишет eatthis.com.

"Яблоки особенно богаты пектиновыми волокнами, которые способствуют насыщению и могут замедлить метаболизм, поскольку пектин расщепляется медленно. Когда мы чувствуем сытость, мы не ищем дополнительных закусок и не получаем лишних калорий", – отмечает Д'Анджело.

Яблоки также содержат полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами, помогающими контролировать вес. Японские исследования обнаружили, что полифенолы яблок уменьшают количество висцерального жира, который опасен, поскольку расположен вокруг органов брюшной полости.

Яблоки могут также заменить сладкие закуски. Если вам не нравится кушать их самостоятельно, попробуйте добавить несколько нарезанных кусочков в овсянку или соединить с любимым ореховым маслом для получения здоровой дозы омега-3 жирных кислот.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой режим голодания поможет сжечь жир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.