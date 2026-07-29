Лучший фрукт для замедления старения: диетолог рассказывает о пользе папайи

Поиск естественных способов сохранить молодость и хорошее самочувствие остается актуальным в любом возрасте. Учёные и диетологи отмечают, что некоторые фрукты содержат вещества, способные защищать клетки от преждевременного старения.

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Одним из таких продуктов эксперты называют папайю, которая отличается высоким содержанием антиоксидантов и полезных ферментов. Издание eatthis.com рассказывает, чем именно этот тропический фрукт заслужил репутацию одного из лучших союзников в борьбе с возрастными изменениями.

Диетолог Триста Бест назвала фрукт, который, по её мнению, особенно эффективно способствует замедлению возрастных изменений. Речь идёт о папайе.

"Папайя – это суперпродукт, которому уделяют мало внимания из-за его способности замедлять и обращать вспять признаки старения, но этот процесс происходит как внутри, так и снаружи на клеточном уровне", – говорит Бест.

Почему папайю считают полезной для молодости?

По словам эксперта, папайя богата антиоксидантами, витаминами и растительными соединениями, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом.

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"Витамины и растительные соединения, содержащиеся в папайе, делают её фруктом, богатым антиоксидантами. Эти антиоксиданты и витамины действуют в организме, замедляя и обращая вспять окислительный стресс", – объясняет Бест.

Она добавляет, что длительный окислительный стресс может повреждать клетки. Со временем это проявляется морщинами, снижением упругости кожи, а также может способствовать развитию или обострению хронических заболеваний, связанных с воспалительными процессами.

Еще одной важной особенностью папайи является содержание фермента папаина. В сочетании с витаминами А, С и Е он, по словам диетолога, играет значительную роль в поддержании процессов обновления клеток и сохранении здорового вида кожи.

Какие еще преимущества имеет папайя?

На этом полезные свойства фрукта не заканчиваются. Папайя содержит ликопин – природный антиоксидант, который, согласно результатам исследований, может способствовать снижению риска развития некоторых видов онкологических заболеваний. Также имеются данные, что это вещество помогает уменьшать негативное воздействие лучевой терапии у людей, проходящих лечение от рака.

Отдельные научные работы свидетельствуют о том, что ликопин может положительно влиять и на здоровье сердца и сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, папайя, а особенно её семена, содержит много клетчатки и воды. Благодаря этому фрукт поддерживает нормальную работу пищеварительной системы, помогает облегчить запоры и улучшает пищеварение, что может быть особенно актуально с возрастом.

Если хочется разнообразить рацион полезными фруктами, папайя станет отличным выбором. Ее можно есть в свежем виде, добавлять в фруктовые салаты или использовать в качестве основы для питательного смузи.

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