Лучший овощ для похудения: как болгарский перец помогает терять вес

Если вы уже начали добавлять в свой рацион полезные блюда для похудения, внесли изменения в режим тренировок и отказались от вредных привычек, пора сделать следующий шаг. Добавьте больше болгарского перца в меню.

Диетолог Ким Явиц объясняет, почему именно этот овощ – лучший выбор для тех, кто стремится похудеть. Больше о пользе продукта пишет издание eatthis.com.

Почему болгарский перец является оптимальным для потери веса?

Низкая калорийность

"Болгарский перец – это универсальный, вкусный и сытный продукт, к тому же он очень низкокалорийный, что делает его идеальным для похудения", – говорит Явиц.

Этот овощ содержит всего 39 калорий на чашку – минимальное влияние на вашу ежедневную норму калорий.

Высокое содержание клетчатки

"Кроме низкого содержания калорий, болгарский перец содержит около трех граммов клетчатки на чашку и имеет высокий уровень воды. Согласно одному из больших исследований, употребление пищи с высоким содержанием воды и клетчатки положительно влияет на процесс похудения", – добавляет она.

Витамин С как дополнительное преимущество

Еще одной сильной стороной болгарского перца есть высокий уровень витамина С.

Чашка красного болгарского перца содержит примерно 190 миллиграммов витамина С – это вдвое больше рекомендованной суточной нормы для взрослого человека. В небольшом исследовании было обнаружено, что люди с достаточным количеством витамина С сжигали на 25% больше жира во время физических нагрузок по сравнению с теми , у кого наблюдался его дефицит", – объясняет Явиц.

Как увеличить количество болгарского перца в рационе?

Если вы хотите употреблять в пищу больше болгарского перца, есть множество способов включить его в свое ежедневное меню. Явиц рекомендует добавить нарезанный кубиками перец вместе с луком к яичнице на завтрак, перекусывать мини-болгарским перцем с хумусом между едой или добавлять жареный перец в салат во время обеда.

"Мой любимый рецепт для ужина – это фаршированный перец: заполняю его смесью приправленного нежирного говяжьего фарша, лука, чеснока, помидоров и немного сыра, а затем запекаю до мягкости", – делится она своим рецептом.

Важен ли цвет перца?

Перед тем как отправиться в кухню, Явиц объясняет интересную деталь о болгарском переце: "Желтый, оранжевый и красный перец происходят из того же растения, что и зеленый, просто они более спелые", – отмечает диетолог.

Она подчеркивает, что независимо от цвета все виды болгарского перца имеют одинаковую калорийность и состав макроэлементов.

"Однако цвета имеют значение с точки зрения полезных веществ. Например, в оранжевом перце содержится антиоксидант лютеин, который помогает уменьшать воспаление. А красный перец является богатым источником бета-каротина, который способствует здоровью глаз. Поэтому следует чередовать разные цвета, чтобы получить максимум пользы", – заключает Явиц.

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