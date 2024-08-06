Лучший продукт для костей: диетолог рассказывает о пользе чернослива

Для активных людей и стремящихся избежать травм и болезней важно поддерживать кости здоровыми и крепкими. Однако с возрастом это становится сложнее.

Согласно данным Johns Hopkins Medicine, с возрастом люди теряют больше костной ткани, чем образуют, что повышает риск остеопороза. Это может быть проблематично, поскольку остеопороз приводит к переломам, которые могут вызвать серьезные заболевания, пишет eatthis.com.

Вы можете замедлить потерю костной массы, если будете соблюдать определенные меры профилактики. Один из таких – это потребление пищи, укрепляющей кости. По словам диетолога Лорен Харрис-Пинкус, лучшим продуктом для этой цели является чернослив.

Одним из моих любимых советов для здоровья костей является ежедневное потребление чернослива. Чернослив содержит калий, магний, витамин К и полифенолы, способствующие увеличению минеральной плотности костей и уменьшению потери костной массы", – говорит Харрис-Пинкус.

Кроме того, Харрис-Пинкус отмечает, что чернослив также помогает нормализовать работу кишечника благодаря содержанию клетчатки и природного сорбита. Поэтому, если вы раньше не употребляли в пищу чернослив, начните с небольших порций и постепенно увеличивайте.

"Потребляйте пять штук в день, добавляя их в йогурт, овсянку, хлопья или салат", – советует Харрис-Пинкус.

Она также рекомендует хранить чернослив в морозильной камере для получения вкусной и сытной текстуры.

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