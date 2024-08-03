Почему нужно есть персики: диетолог назвал пользу этого фрукта

Персики ассоциируются с летом, особенно, когда наступает сезон их созревания. Эти сочные плоды станут отличным дополнением к разнообразным летним блюдам – как сладким, так и соленым.

Но эти ароматные фрукты могут доставить не только кулинарное удовольствие. По словам экспертов, у них также есть значительные преимущества для вашего здоровья. О них пишет eatthis.com.

В персиках есть специфические соединения, которые могут обладать уникальными полезными свойствами для здоровья.

"Персики обладают немало полезных свойств для здоровья. Они содержат широкий спектр витаминов и минералов, включая медь и витамин С. Каротиноиды и кофейная кислота, известные как фитонутриенты, выступают антиоксидантами в организме. Эти соединения обладают противораковыми свойствами и препятствуют превращению клеток в раковые". . Другие полифенолы в персиках снижают воспаление и предотвращают или уменьшают окислительный стресс от токсинов и свободных радикалов", – отмечает диетолог Триста Бест.

Исследование 2014 года, опубликованное в Journal of Nutritional Biochemistry, показало, что фенольные соединения персиков эффективно угнетают рост и метастазирование клеток рака молочной железы. Авторы исследования предполагают, что ежедневное потребление двух-трех персиков или прием добавок с экстрактом полифенола персика может эффективно снизить распространение рака молочной железы после первоначального диагноза.

Кроме того, исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology, показало, что полифенолы персика могут уничтожать раковые клетки молочной железы без отрицательного воздействия на здоровые клетки.

Итак, наслаждаясь вкусом персика, вы тоже получаете немало пользы для своего здоровья.

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