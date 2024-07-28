Вкусный и питательный: какие полезные свойства винограда и почему его можно есть не всем

Есть тысячи сортов этого фрукта, каждый из которых имеет уникальный вкус и цвет. Но приносит ли виноград пользу здоровью? Эксперты отмечают, что ежедневное употребление винограда имеет как плюсы, так и минусы.

Виноград содержит много витамина К, обеспечивая более 18% рекомендованной суточной нормы в каждой чашке, что способствует здоровью костей. Он также не содержит жира, натрия и холестерина, объясняет eatthis.com.

Кроме того, виноград на 84% состоит из воды, обеспечивающей мгновенную гидратацию. Виноград можно добавлять в полосу, салаты или даже замораживать для приготовления десертов. Однако следует быть осторожным, поскольку чрезмерное потребление винограда может иметь негативные последствия.

Сладкий вкус винограда обусловлен высоким содержанием сахара. В нем также много углеводов и мало белка. Например, один стакан винограда содержит 23 грамма сахара, 27 граммов углеводов и всего 1 грамм белка. Это делает его легкой едой для переедания.

Диетолог Ширлин Рейд из Массачусетса отмечает, что виноград, как и другие фрукты, полезен в умеренных количествах. Она рекомендует распределять порции винограда в полиэтиленовые пакеты для лучшего контроля.

8 преимуществ употребления винограда

Долголетие и молодость

Потребление винограда может помочь продлить жизнь и сохранить молодость благодаря ресвератролу. Этот природный антиоксидант уменьшает признаки старения, снижает окислительный стресс и поддерживает клеточные процессы.

Уменьшение воспаления

Виноград богат антиоксидантами, такими как витамин С, витамин К, полифенолы, катехины и антоцианы, которые помогают уменьшить воспаление.

Укрепление иммунной системы

Виноград является хорошим источником витамина С, поддерживающего иммунную систему. Исследования показывают, что экстракт виноградной шкурки может защитить от вируса гриппа.

Снижение риска сердечных заболеваний

Этот продукт содержит калий, снижающий артериальное давление, и полифенолы, снижающие уровень "плохого" холестерина ЛПНП.

Поддержка когнитивного здоровья

Антиоксиданты в винограде помогают снизить окислительный стресс в мозге, улучшают память и концентрацию, а также могут снизить риск болезни Альцгеймера.

Улучшение АД

Калий в винограде способствует расширению вен и артерий и вымыванию избыточного натрия, что помогает снизить АД.

Восстановление поврежденных клеток и защита от свободных радикалов

Виноград содержит много антиоксидантов, защищающих от свободных радикалов и окислительного стресса, который может вызвать хронические заболевания.

Улучшение сна

Мелатонин в винограде помогает регулировать цикл сна, поэтому его следует есть за час-два до засыпания для лучшего отдыха.

3 негативных побочных эффекта от употребления винограда

Изменение цвета кала

Зеленый цвет кала может быть обусловлен хлорофиллом, содержащимся в зеленом винограде.

Расстройства желудка

Чрезмерное потребление винограда может привести к боли в животе из-за высокого содержания фруктозы и дубильных веществ.

Повышение уровня сахара в крови

Высокое содержание сахара в винограде может увеличить уровень сахара в крови, что опасно для людей с диабетом или склонностью к этому заболеванию.

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