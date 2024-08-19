Лучший вариант ужина для плоского живота: рецепт от диетолога

Даже при активных тренировках и многочисленных упражнениях на пресс невозможно достичь идеально плоского живота только за счет физических нагрузок. Еда играет не менее важную роль в достижении этой цели.

Специалисты по питанию отмечают, что ужин оказывает значительное влияние на размер вашей талии. Чтобы избавиться от вздутия и накопленного жира, наполните тарелку низкокалорийными овощами с высоким содержанием воды и клетчатки, добавьте нежирный белок и здоровые жиры для сердца, пишет eatthis.com.

Диетологи рекомендуют идеальный ужин для плоского живота – салат Кобб. Однако это не обычный кобб-салат. Эта вариация включает лосось, яичные белки и индюшиный бекон вместо традиционных ингредиентов вроде сыра.

Ингредиенты для одной порции:

150-170 г лосося (гриль, копченый или жареный)

1/4 авокадо, нарезанного кубиками

Два нарезанных кусочка индюшиного бекона

1/4 стакана помидоров черри, разрезанных пополам

1 вареное яйцо (только белок, измельченный)

2 чашки зелени на выбор (ромен, шпинат или месклюн)

2 столовые ложки красного лука, нарезанного кубиками

1/4 стакана легкого винегрета

Почему именно салат Кобб?

Это блюдо отлично подходит для похудения и имеет несколько важных преимуществ. Как утверждает диетолог Маккензи Берджесс, яичные белки имеют более низкое содержание калорий и жира, что помогает создать калорийный дефицит и уменьшить вздутие живота.

Овощи, такие как зелень и помидоры, богаты водой, что способствует выведению лишней жидкости из организма. А рыба, которая легко усваивается белком с низким содержанием углеводов, помогает чувствовать сытость, не вызывая газообразования.

Также диетолог добавляет, что употребление белка не только обеспечивает сытость на длительное время, но помогает сохранить мышечную массу, что важно во время похудения. Кроме того, белок увеличивает термический эффект пищи, заставляя ваше тело сжигать больше калорий для его переваривания.

Лосось особенно полезный продукт, поскольку его употребление стимулирует метаболизм и позволяет сжигать до 100 калорий в день дополнительно. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, уменьшают воспаление и способствуют длительному насыщению. Также лосось богат витамином D, который, как считается, помогает уменьшить количество висцерального жира.

Авокадо – еще один важный компонент этого салата. Хотя этот фрукт содержит много жира, его мононенасыщенные жиры оказывают положительное влияние на состав тела и могут помочь уменьшить опасный висцеральный жир.

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