Лучший выбор при артрите: еда, которая уменьшает воспаление

Артрит может серьезно влиять на вашу повседневную жизнь, вызывая боль, скованность и отеки в суставах, которые затрудняют выполнение даже простых задач. С возрастом эти симптомы могут ухудшаться, однако правильное питание может помочь уменьшить дискомфорт.

Видео дня

Для облегчения боли и отеков важно включить в рацион продукты, богатые омега-3, такие, как жирная рыба, грецкие орехи и семена чиа. Что именно стоит знать об этих жирных кислотах, рассказали в Eat This, Not That.

Противовоспалительное действие омега-3

Жирные кислоты омега-3 могут помочь не только в предотвращении артрита, но и облегчить симптомы ревматоидного артрита. Они уменьшают воспаление, что является ключевым фактором в борьбе с болью и дискомфортом при артрите, а потому противовоспалительная диета станет полезной для людей, страдающих от этого заболевания.

Сбалансирование омега-3 и омега-6 жирных кислот

Омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, орехах и семенах, могут вызывать воспаление, если их употреблять в избытке. Баланс между жирными кислотами омега-3 и омега-6 важен для снижения воспалительных процессов в организме, а потому стоит контролировать их потребление для поддержания здоровья и общего самочувствия.

Лучшие источники жирных кислот

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец и сардины, являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Также эти жирные кислоты можно получить через грецкие орехи, семена чиа, соевое масло и масло канолы. Однако, если эти продукты вам не нравятся, обратитесь к врачу по поводу приема добавок омега-3.

Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях, которые способны бороться с симптомами артрита.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.