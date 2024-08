5 упражнений, лечащих артрит: оптимальная тренировка для профилактики заболевания. Видео

Артрит – это болезнь, которая провоцирует воспаление и боль в суставах, что усложняет повседневные задачи и часто оказывает существенное влияние на жизнедеятельность. Однако регулярные упражнения могут помочь уменьшить боль, укрепить мышцы, снизить отек и скованность движений, улучшая состояние суставного хряща.

Кроме того, физическая активность также помогает контролировать вес, снижая давление на суставы. В Eat This Not That предложили ознакомиться с некоторыми эффективными упражнениями для лечения артрита, которые помогут снова чувствовать себя свободными в собственном теле.

Шаги вперед

Используйте подъемы по лестнице для улучшения подвижности нижней части тела. Начните, держась за перила и поднимитесь сначала левой, затем правой ногой на ступеньку или платформу. Сойдите в обратном порядке, повторяя упражнение 10-15 раз.

Подъемы прямых ног

Чтобы укрепить мышцы под коленной чашечкой, ложитесь на спину, выпрямив ноги. Согните одно колено, держа ногу на полу, а другую приподнимите на высоту примерно 25 сантиметров. Задержитесь на 2-3 секунды. Повторите 10 раз для каждой ноги.

Растяжка одного колена к груди

Чтобы расслабить спину и суставы, ложитесь на спину с изогнутыми коленями и ступнями на земле. Потяните одно колено к груди, задержитесь на 30 секунд, а затем повторите с другим колено. Выполните упражнение 2-3 раза в каждую сторону.

Упражнение на подъем с кресла

Это упражнение поможет укрепить мышцы ног, что позволит лучше контролировать их движения и уменьшить использование рук во время этого движения. Сидя на стуле, держите ноги ровно на полу, медленно встаньте и вернитесь в сидячее положение. Повторяйте 10-15 раз.

Двойное вращение бедра

Для улучшения гибкости и уменьшения скованности в бедрах попробуйте двойное вращение бедра. Переместите оба колена в правую сторону и опустите их на землю. Поверните голову в левую сторону, держа плечи на полу. Задержитесь на 30 секунд, вернитесь в центр и повторите с другой стороны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки могут ухудшить здоровье костей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.