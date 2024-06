Любовь к себе: ключ к успешному похудению

Если вы ставите своей целью желание похудеть, это не значит, что вы должны сразу возненавидеть свое тело. Ведь исследования показывают, что любовь к себе может являться неотъемлемой частью вашего успеха.

Как говорится в материале издания Eat This Not That , диеты, у которых не хватает сочувствия к себе, часто приводят к повышенному уровню стресса и приостановке потери веса. Ведущие эксперты поделились опытом, как полюбить процесс сброса лишних килограммов.

Гордитесь собой

Для того чтобы сделать свое тело сильнее и стройнее, вы должны хорошо питаться и тренироваться. Стоит гордиться своими достижениями на каждой тренировке, потому что когда вы меняете свой вес, вы добьетесь желаемых результатов потери лишней массы. Повышая свою уверенность в себе, выполняйте упражнения тренировки, пока не достигнете своих целей по похудению.

Примите горячую ванну

Если вы хотите расслабления, горячая ванна пригодится. Ведь она очищает ум, успокаивает боль в мышцах и высвобождает эндорфины, которые доставляют удовольствие. Можно устроить себе пенную ванну, которая станет финальной точкой тяжелого дня.

Практикуйте записывать слова сострадания к себе

Один из простых способов начать заботиться о своем теле — написать "дневник самосочувствия". Попробуйте каждое утро записывать 3 вещи о себе, которые, по вашему мнению, невероятны – одну физическую черту и две черты характера или личности, тем более вы будете открыты к себе любви и сострадания.

Выйдите за пределы своей зоны комфорта

Вы должны преодолевать трудности и делать вещи, которые вызывают физические нагрузки. Это может быть так просто, как пробежка или экстремально, как урок катания на кайтбординге. Когда вы делаете что-то сложное, ваш разум автоматически переключается на упражнение. Тем самым ты можешь наслаждаться силой своего тела и чувствовать себя связанным с ним как победитель.

Запрос на любовные заметки

Иногда вам бывает трудно сказать что-нибудь хорошо, поэтому можно попросить тех, кого вы любите помочь вам. Попросите своих родителей, своих братьев и сестер и любого, чье мнение может вас ободрить. Позвольте, чтобы их слова стали вашим вдохновением.

Примите мантру похудения

Для достижения положительных результатов рекомендуется придумать для себя ключевую фразу – что-то вроде: "С каждым днем я чувствую себя сильнее и здоровее". Специалисты отмечают, что повторение этой фразы о себе может помочь снять стресс и сосредоточиться на положительных аспектах вашего путешествия к похудению.

Побалуйте себя

Для улучшения настроения, позвольте себе небольшой сюрприз – побалуйте себя массажем, маникюром, педикюром или просто новой помадой. Это может помочь улучшить настроение, а также является альтернативой вознаграждению себя едой. Помните, что забота о себе – это не эгоизм, а когда вы принимаете меры для того, чтобы побаловать свое тело, вы будете чувствовать себя более красивыми, уверенными.

