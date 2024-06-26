Люди живут дольше: почему нужно есть руколу
Кулинарное применение руколы известно еще с давних времен. Также люди использовали ее в качестве природного афродизиака и для лечения определенных заболеваний, в частности, расстройств пищеварения.
Об этом сообщили в health. Рукола является мощным источником растительных защитных соединений с высоким содержанием нескольких витаминов и минералов.
Польза потребления руколы:
Антиоксидантные и противовоспалительные свойства
Антиоксиданты в руколе защищают от окислительного стресса, который может привести к повреждению клеток и различным заболеваниям. Также рукола богата соединениями, содержащими серу, также содержит флавоноиды – кверцетин, кемпферол и гликозид изоргамнетина.
Снижение риска хронических заболеваний
Рукола связана со снижением риска развития рака поджелудочной железы, сердечных заболеваний, диабета и т.д.
Долголетие
Потребление руколы поможет защитить здоровье и увеличить шансы на долголетие без болезней. Согласно обзору, каждая 100-граммовая порция крестоцветных овощей, а именно руколы, в день связана со снижением риска смерти на 10% от всех причин.
Снижение когнитивных функций
Согласно исследованию, потребление зеленых листовых овощей связано с более медленным снижением когнитивных функций. Исследователи заметили, что у людей, потреблявших одну-две порции зеленых листовых ежедневно, скорость снижения когнитивных функций была эквивалентна той, которая была 11 лет назад.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как съесть пирожное без ущерба для фигуры.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.