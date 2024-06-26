Люди живут дольше: почему нужно есть руколу

Кулинарное применение руколы известно еще с давних времен. Также люди использовали ее в качестве природного афродизиака и для лечения определенных заболеваний, в частности, расстройств пищеварения.

Об этом сообщили в health. Рукола является мощным источником растительных защитных соединений с высоким содержанием нескольких витаминов и минералов.

Польза потребления руколы:

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства

Антиоксиданты в руколе защищают от окислительного стресса, который может привести к повреждению клеток и различным заболеваниям. Также рукола богата соединениями, содержащими серу, также содержит флавоноиды – кверцетин, кемпферол и гликозид изоргамнетина.

Снижение риска хронических заболеваний

Рукола связана со снижением риска развития рака поджелудочной железы, сердечных заболеваний, диабета и т.д.

Долголетие

Потребление руколы поможет защитить здоровье и увеличить шансы на долголетие без болезней. Согласно обзору, каждая 100-граммовая порция крестоцветных овощей, а именно руколы, в день связана со снижением риска смерти на 10% от всех причин.

Снижение когнитивных функций

Согласно исследованию, потребление зеленых листовых овощей связано с более медленным снижением когнитивных функций. Исследователи заметили, что у людей, потреблявших одну-две порции зеленых листовых ежедневно, скорость снижения когнитивных функций была эквивалентна той, которая была 11 лет назад.

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