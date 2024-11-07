Максимум эффективности: что происходит с вашим телом, когда вы ежедневно делаете приседания

Когда вы уделяете много внимания своему здоровью и стремитесь добиться большей эффективности, интересно узнать, как еще можно улучшить результаты. Многие поклонники фитнеса знакомы с многочисленными преимуществами добавления приседаний в свою программу тренировок. Но не превращаются ли эти тренировки в перегрузку?

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Издание eatthis.com обратилось к доктору Майку Болу, сертифицированному тренеру и медицинскому эксперту, чтобы узнать, какие изменения происходят в организме во время ежедневного выполнения приседаний.

Прежде всего, приседания включают значительное количество мышц. По словам доктора Бола, они задействуют больше мышечных групп, чем многие другие упражнения, способствуют наращиванию мышечной массы, повышают силу, стимулируют расход энергии и помогают стабилизировать суставы.

Доктор Болл объясняет: "Когда вы делаете приседания, вы тренируете мышцы ног, включая четырехглавые мышцы, подколенные сухожилия, сгибатели бедра, аддукторы и икры, а также ягодичные мышцы и тела. В зависимости от вида приседаний и веса, которую вы используете, можете даже дополнительно укреплять мышцы верхней части тела и рук".

Как определить, сколько приседаний будет многовато?

Есть ли польза от ежедневных приседаний? Доктор Болл комментирует этот вопрос так: "Ежедневное выполнение приседаний является хорошим способом максимизировать их преимущества, такие как укрепление мышц ног и сжигание калорий".

Хотя не стоит выполнять одно и то же упражнение несколько раз в день, ведь телу нужно время для восстановления, доктор добавляет: "Ежедневные приседания считаются безопасными. Однако, если вы часто используете большой вес или чувствуете сильную усталость на следующий день, стоит дать организму отдых , чтобы избежать травм".

Преимущества приседаний больше, чем вы могли представить

Это упражнение не только улучшает фигуру, но и является эффективным средством сжигания калорий. Причина заключается в том, что мышцы ног – самые большие в вашем теле и требуют значительного количества энергии, поэтому приседания способствуют похудению.

"Чтобы потерять 0,45 кг жира, необходимо сжечь примерно 3500 калорий. По некоторым оценкам, одно приседание сжигает около 0,33 калории. Следовательно, для того чтобы сжечь 0,45 кг жира, понадобится более 10 000 приседаний", - говорит. доктор Бол.

Однако следует помнить, что дефицит калорий и сбалансированное питание являются ключевыми для похудения. Если вы хотите ускорить процесс, следует совмещать диету с регулярными приседаниями.

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