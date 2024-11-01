Опасные упражнения: каких тренировок лучше избегать, чтобы не навредить телу

Несмотря на пользу физической активности, некоторые популярные упражнения могут принести больше вреда, чем пользы. Эксперты предупреждают, что неправильная техника и чрезмерная нагрузка могут привести к травмам и болям, вместо ожидаемого улучшения формы и здоровья.

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Важно знать, каких упражнений лучше избегать и на чем сосредоточиться, чтобы тренировка была безопасной и эффективной. В этом материалеeatthis.com собрало советы тренеров и врачей, чтобы вы могли выбрать самые безопасные варианты для своего тела.

"На практике нет вредных упражнений как таковых. Есть только тела, не готовые к нагрузкам, или выполняемая неправильно техника. Наши тела предназначены для движения", - объясняет ортопедический физиотерапевт Энни Кадар.

Учитывая это, большинство людей рекомендуется избегать определенных упражнений для сохранения здоровья. Это касается чрезмерного кардио, дополнительных нагрузок при езде на велосипеде, которые могут вызвать травмы, и тяжелых подъемов, которые при неправильном исполнении способны серьезно травмировать позвоночник.

Прямые изгибы рук

Выполняя это упражнение, руки располагаются ладонями вверх, что создает неестественную нагрузку на локтевые суставы. "Это может привести к тендиниту", – предостерегает профессор науки о физических упражнениях Дэвид Пирсон. Более безопасный вариант – использовать EZ-бар, который располагает руки под углом, обеспечивая естественное положение локтей.

Погрузка верхней части тела во время езды на велосипеде

Тренировка верхней части тела одновременно с педалированием может быть опасной и не дает ощутимой пользы. "Выполнение отжимов или другой нагрузки во время езды увеличивает риск травмирования спины", – объясняет тренер по выносливости Гаррет Сикет. Эксперт советует оставить упражнения для верхней части тела после езды во избежание снижения эффективности педалирования.

Тяга за голову

Это движение может создать напряжение в ротаторных манжетах плеч и вызвать воспаление. "Я видел случаи, когда неправильная техника приводила к повреждению позвоночника", – говорит Пирсон. Более безопасная альтернатива – выполнять тягу перед собой, которая не перегружает плечи.

Скручивание туловища

Исследования Университета Сан-Диего показали, что скручивания не только неэффективны для укрепления пресса, но и могут вызвать грыжи межпозвонковых дисков. "Частое сгибание позвоночника создает вредное компрессионное и сдвиговое давление на поясницу", – объясняет Сет Хэмптон, физиотерапевт и специалист по спинным травмам.

Отжим на брусьях

Профессиональная подготовка обязательна для отжиманий на брусьях. "Неправильная техника может повредить плечевые суставы и вызвать разрыв связок", – предостерегает Кристина Видмарк, тренер и пауэрлифтер. Контроль и стабильность очень важны при выполнении этого упражнения.

Разгибание ног

Квадрицепсы работают вместе, но разгибание ног акцентирует нагрузку на разные части в отдельности, что может вызвать неравномерное давление в коленном суставе и воспаление. Эксперты советуют выполнять приседания с правильной техникой как более безопасный вариант укрепления ног.

Чрезмерная беговая нагрузка

"Длительный бег может казаться способом повысить выносливость и улучшить здоровье, но исследования свидетельствуют, что чрезмерная беговая нагрузка может вредить когнитивному здоровью", - отмечает Джон Фокс, сертифицированный тренер и консультант по питанию. Исследование Ульмского университета в Германии показало, что длинные дистанции способны уменьшать объем мозга на 6%.

Упражнения с гантелями для груди

Выполнение разведений с гантелями для грудных мышц кажется легким упражнением, но технические ошибки могут вызвать травмы плечевых суставов. "Многие люди прибавляют избыточный вес, не держа локти в правильном положении", – объясняет Джошуа Лафонд, сертифицированный тренер. Это приводит к чрезмерной нагрузке на плечевые суставы, имеющие длительный период восстановления при травмах.

Более 152 минут ВIIT в неделю

Недавнее исследование, опубликованное в Cell Metabolism, свидетельствует о том, что чрезмерные тренировки ВИТ могут негативно повлиять на метаболизм. Участники, выполнявшие интенсивные интервальные тренировки продолжительностью 152 минуты в неделю, заметили снижение функций митохондрий и повышение инсулинорезистентности, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Правильная техника и внимательность к собственному телу помогут избежать травм, а также обеспечат максимально эффективную и безопасную тренировку.

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