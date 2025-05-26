Маленькие учителя доброты: как дети меняют взрослых

Может ли простая мысль о детях сделать нас лучшими людьми? Новые исследования показывают: достаточно лишь подумать о малышах, чтобы у нас выросла эмпатия и желание помогать другим.

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В противовес эгоистическому поведению, которое часто прославляется в современном мире, присутствие детей напоминает нам о человечности. Издание eatthis.com рассказывает о том, как именно это работает и что советуют психологи.

Новые исследования, проведенные учеными из Университетов Бата и Кардиффа в Великобритании, предлагают эффективный способ развития сострадания.

Дети – ключ к большей доброте

В журнале "Социальная психология и наука о личности" опубликованы результаты исследования, в котором приняли участие около 2000 человек в восьми экспериментах. Участников просили описать "типичных детей". Именно это задание делало их более сочувствующими. После того, как участники сосредоточились на детях, у них повышалась мотивация к таким ценностям, как готовность помогать и социальная справедливость, а также увеличивалась эмпатия к страданиям других взрослых.

Но настоящий эксперимент оказался ещё интереснее, когда исследователи вывели его за пределы лаборатории – на улицу.

Пребывание рядом с детьми делает вас добрее

Когда участники общались с детьми в естественных условиях, просто находясь рядом на улице, они демонстрировали более приятное поведение. Как показывает исследование, "взрослые, которые проходили по торговой улице, чаще жертвовали средства на благотворительность, если рядом было больше детей, чем взрослых".

Что, если детей рядом нет?

В случае, когда улица была заполнена только взрослыми, поведение людей было другим. "Группа студентов-исследователей из Университета Бата зафиксировала примерно одно благотворительное пожертвование каждые десять минут. Однако, когда на торговой улице присутствовали как дети, так и взрослые в равном количестве, взрослые делали уже два пожертвования за тот же промежуток времени", – говорится в отчете.

Важность детей для сострадательного поведения

"Дети косвенно зависят от того, как взрослые взаимодействуют между собой и относятся к окружающей среде. Присутствие детей мотивирует взрослых проявлять больше сострадания, поэтому стоит интегрировать их в те сферы, где взрослые принимают важные долгосрочные решения, например, в вопросы, связанные с изменением климата", – объясняет доктор философии Лукас Вольф с кафедры психологии Университета Бата.

Итак, если хотите стать более щедрым и заботливым человеком, проводите больше времени с детьми. Даже просто вспоминая о них и их невинности, вы сможете получить психологический импульс к развитию доброты.

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