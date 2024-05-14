Маски для волос из алоэ вера: 5 вариантов, которые следует попробовать

Алоэ вера, широко известная своими полезными свойствами, является ключом к решению различных проблем с волосами, с которыми вы можете столкнуться. Это растение имеет целый ряд преимуществ для укрепления волос: от стимулирования роста волос и минимизации повреждений до борьбы с перхотью и укрощения пушистости.

Ввиду того, что на рынке есть множество средств по уходу за волосами, News Bytes рассказал о масках для волос из алоэ вера, сделанные своими руками, которые точно стоят того, чтобы их попробовать.

Кудрявые волосы

Приготовьте собственную смесь из алоэ вера, кокосового масла и меда, смешав четыре столовых ложки алоэ вера, три столовых ложки кокосового масла и две столовых ложки меда. Легкими массирующими движениями нанесите смесь на волосы и кожу головы, укутав теплым полотенцем. Оставьте маску действовать в течение часа, затем смойте ее.

Улучшение увлажнения

Если локоны не имеют достаточного количества влаги, маска для волос с алоэ вера, медом и бананом придет вам на помощь. Смешайте один спелый банан, две столовых ложки геля алоэ вера и одну столовую ложку меда до получения однородной пасты. Обильно нанесите на волосы и оставьте на 30 минут перед тем, как смыть.

Рост волос

Подживите свои пышные локоны с помощью маски для роста волос из алоэ вера и пажитника. Замочите чашку семян пажитника на ночь, а на следующее утро измельчите их на пасту.

Добавьте к смеси две столовых ложки геля алоэ вера и хорошо перемешайте. Щедро нанесите маску на волосы и на кожу головы, оставьте на час, а затем смойте мягким шампунем.

Блестящие волосы

Приготовьте маску из алоэ вера, йогурта, меда и оливкового масла, чтобы придать волосам естественный блеск. Смешайте три чайные ложки геля алоэ вера, две чайные ложки йогурта, одну чайную ложку меда и одну чайную ложку оливкового масла. Массажными движениями нанесите эту роскошную смесь на волосы и на кожу головы и оставьте на тридцать минут, а затем смойте.

Защита от перхоти

В миске тщательно смешайте один стакан геля алоэ вера и две столовых ложки органического яблочного уксуса. Нанесите получившуюся смесь на кожу головы, оставьте на 30 минут, а затем смойте шампунем. Хотя яблочный уксус может обладать специфическим ароматом, эта маска прекрасно справляется с проблемной лупой.

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