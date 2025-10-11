Маскировка под полезную пищу: какие продукты могут навредить организму

В современном мире все больше людей стараются питаться правильно, но даже внимательность к выбору продуктов не всегда защищает от ошибок. Под видом полезных блюд часто скрываются ингредиенты, которые вредят здоровью или способствуют набору веса.

Реклама, модные тренды и "натуральная" маркировка могут создавать ложное впечатление безопасности. Именно поэтому важно знать, какие популярные продукты только кажутся полезными, но на самом деле несут риски. Больше об этом пишет eatthis.com.

Кокосовое масло

"Несмотря на то, что кокосовое масло имеет своих поклонников, его польза значительно преувеличена. Всего около 15% его жира – это триглицериды средней цепи, которые организм использует как источник энергии, а не накапливает. Однако остальные примерно 85% – это насыщенные жиры. Многие научные работы подтверждают: если заменять в рационе ненасыщенные жиры насыщенными, уровень "плохого" холестерина растет", – объясняет Натали Риццо, диетолог.

Именно поэтому Американская ассоциация сердца недавно заявила: "Мы не рекомендуем употреблять кокосовое масло". В небольших количествах оно не навредит, но делать его ежедневным выбором не стоит. Лучше отдать предпочтение оливковому или другому растительному маслу, которые положительно влияют на сердце и соответствуют принципам средиземноморского питания.

Асаи-боулы

"Несмотря на то, что основа таких боулов состоит из полезных компонентов, их калорийность часто зашкаливает. Порции бывают слишком большими, а добавленный мед или агава только увеличивают количество сахара – при том, что фрукты и так обеспечивают естественную сладость. Я советую выбирать минимальный объем и не добавлять подсластители. А еще лучше – есть фрукты в натуральном виде", – отмечает диетолог-нутрициолог Кристи ЛеБо.

Вместо такого "завтрака" лучше совместить греческий йогурт со свежими фруктами. Это удовлетворит желание съесть что-то сладкое и не перегрузит организм.

Агава

"Часто агаву считают здоровой альтернативой обычному сахару из-за ее более низкого гликемического индекса, что якобы не провоцирует резкого скачка глюкозы в крови. Однако проблема заключается в другом: около 80-90 % ее состава – это фруктоза. Печень – единственный орган, способный ее перерабатывать, поэтому, если поступает много, избыток превращается в жир. Новые исследования также демонстрируют связь между высоким потреблением фруктозы, инсулинорезистентностью и заболеваниями сердца", – объясняет диетолог Джина Хассик.

Готовые протеиновые коктейли

"Большинство готовых напитков с протеином содержат лишний сахар и длинный перечень искусственных веществ, которые добавляют для вкуса, плотности и пролонгированного срока хранения. Если не проверять состав, можно выбрать напиток, в котором вдвое больше сахара, чем рекомендовано на день. Протеиновый коктейль может быть полезным только тогда, когда вы готовите его самостоятельно и точно знаете, что добавляете. Обязательно читайте этикетки", – отмечает Джина Хассик.

Диетолог добавляет, что стоит выбирать растительные протеиновые порошки с коротким и понятным составом, чтобы избегать искусственных примесей. Следует держаться подальше от продуктов, содержащих каррагинан, подсластители вроде ацесульфама калия или сукралозы, синтетические красители и ароматизаторы, гидрогенизированные масла и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Арахисовая паста с пониженным содержанием жира

Диетологи считают, что именно такой вид пасты – один из самых неудачных выборов. "Когда из арахисовой пасты убирают натуральные жиры, ее калорийность не уменьшается, ведь производители компенсируют это сахаром. Гораздо полезнее есть обычную натуральную пасту, в которой оставлены полезные жиры – они дают длительное ощущение сытости", – объясняет Лорен Манганьелло, диетолог и персональный тренер.

Диетическая газированная вода

На первый взгляд кажется, что безкалорийная "диетическая" версия сладкой газировки – отличная альтернатива напитку с примерно 150 калориями. Но в долгосрочной перспективе такая замена может негативно влиять на здоровье. Вероятную причину исследователи видят в искусственных подсластителях – аспартаме, сахарине, сукралозе и других.

В исследовании Йельского университета, проведенном в рамках изучения клеточного метаболизма, выяснили: если человек пьет напиток с сукралозой вместе с углеводами (а это почти любая пища), чувствительность к инсулину ухудшается. Другими словами, употребление диетической газировки во время приёма пищи может негативно влиять на реакцию организма на сахар и даже изменять метаболизм.

