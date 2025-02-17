Матча для энергии и покоя: узнайте, как ее правильно пить

Матча – это популярный напиток, получивший признание благодаря своим полезным свойствам и высшему содержанию кофеина по сравнению с обычным зеленым чаем. Однако, несмотря на все преимущества, важно знать, как правильно употреблять этот напиток, чтобы не навредить организму.

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Матча обладает не только энергетическим эффектом, но и многочисленными антиоксидантными свойствами, которые положительно влияют на здоровье. В то же время чрезмерное употребление этого напитка может привести к нежелательным побочным эффектам, отмечает eatthis.com.

Матча – это порошок из молотых листьев зеленого чая, который делится на два основных вида: церемониальный (для питья) и кулинарный (для приготовления пищи). Этот напиток также обладает рядом полезных свойств для организма, поддерживая здоровье сердца и мозга. По словам тренера Анны Кавалиунас, матч содержит в 140 раз больше мощного антиоксиданта EGCG, чем обычный зеленый чай. Исследования подтверждают, что антиоксидант может тормозить рост раковых опухолей и даже восстанавливать поврежденную ДНК.

В то же время следует помнить, что умеренное употребление матча – от 1 до 2 чашек в день – принесет максимальную пользу. Если вы превысите эту норму, это может повлечь за собой беспокойство, головную боль, особенно если до этого вы уже выпили чашку кофе. Для сравнения, одна чашка кофе содержит от 95 до 200 миллиграмм кофеина, поэтому если вы чувствуете нервозность после одной чашки кофе, две чашки матча могут быть максимальной дозой.

Не следует забывать, что матч содержит аминокислоту L-теанин, которая снижает уровень тревожности, помогая телу постепенно усваивать кофеин. Это позволяет избежать резких скачков энергии, которые можно почувствовать после эспрессо.

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