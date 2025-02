Опасный выбор: какой напиток может сократить продолжительность жизни

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, следует относиться ответственно к собственному рациону. Например, рекомендуется избегать газированных напитков, ведь они повышают риск ожирения, диабета, болезней сердца и даже рака.

Кроме того, регулярное употребление сладкой газировки, вредит организму не меньше, чем курение. Как улучшить рацион, сделав здоровый выбор и почему вам стоит забыть о сладкой газировке, рассказали в Eat This, Not That.

Связь содовой с риском преждевременной смертности

Регулярное употребление сладких или искусственно подслащённых напитков может сократить продолжительность жизни. Исследования показали, что две порции подслащенного безалкогольного напитка в день повышают риск смертности по любой причине. Кроме того, искусственные подсластители связаны с болезнями сердца, а сахаросодержащие напитки - с заболеваниями пищеварения. Поэтому лучше выбирайте обычную воду или несладкие альтернативы.

Провоцирует появление опасного жира на животе

Висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, повышает риск диабета и сердечных болезней, а чрезмерное употребление сладких газированных напитков способствует его накоплению. Исследования показывают, что ежедневное потребление таких напитков может увеличить количество этого жира на 10%.

Напиток, который влияет на мозг

Для сохранения памяти избегайте подслащенных газированных напитков, ведь они могут ухудшать умственную деятельность и повышать риск деменции и инсульта. Кроме того, хуже всего влияют яркие газированные напитки, такие как апельсиновая Fanta (44 г сахара на банку) и Mountain Dew (46 г).

Жидкость, которая провоцирует рак толстой кишки

Регулярное употребление более 500 мл сладких напитков в день может удвоить риск раннего рака кишечника у женщин. Исследования показывают, что это особенно опасно, если привычка формируется еще в подростковом возрасте. Чтобы снизить этот риск, замените сладкие напитки водой, несладким чаем или натуральными напитками без сахара.

Что может ослабить здоровье костей

Газированные напитки, особенно кола, могут ослаблять ваши кости. Исследования показывают, что женщины, которые пьют колу четыре раза в неделю, имеют более низкую плотность костной ткани в бедрах. Это, в свою очередь, повышает риск остеопороза и переломов в будущем.

Напитки, которые могут нанести вред здоровью сердца

Избыток сахара в рационе повышает риск сердечных заболеваний, особенно из-за сладких напитков. Исследования показывают, что их регулярное употребление увеличивает уровень вредных жиров в крови и снижает "хороший" холестерин. Это создает идеальные условия для сердечно-сосудистых проблем, а потому лучше выбирать воду или несладкие напитки.

