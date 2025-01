Здоровые альтернативы сладким напиткам: что пить, чтобы не постареть раньше времени

Знали ли вы, что морщины вокруг глаз могут быть связаны не только с образом жизни или алкоголем, но и другими факторами, которые вредят коже? В частности, наукой доказано, что ускорение старения может быть следствием употребления некоторых популярных сладких напитков, которые, как и рацион, могут повлиять на качество и продолжительность жизни.

Как именно сладкие газированные напитки влияют на общее здоровье, почему они опасны и какие здоровые альтернативы помогут их заменить? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Сладкие напитки

Чтобы снизить риск хронических заболеваний, сократите потребление подслащенных напитков, которые провоцируют воспаление, окислительный стресс и проблемы с обменом веществ. Согласно результатам прошлых исследований, напитки, содержащие добавленные сахара, провоцирующие окислительный стресс и хронические воспаления.

В свою очередь это может привести к нарушению микробиоты кишечника, вызвать сердечно-сосудистые болезни, диабет и даже рак. Вместо них выбирайте воду, травяные чаи или напитки без сахара, поддерживающие здоровье кишечника и общее состояние организма. Такое изменение поможет сохранить здоровье на более долгие годы.

Напитки, полезные для здоровья и могут стать альтернативой газированным напиткам:

Чай

Чай может приносить значительную пользу для здоровья, в частности, способствовать сжиганию жира во время сна и снижать риск образования камней в почках. Пейте натуральные чаи без сахара и калорий, обогащенные полезными растительными компонентами, такими как катехины — природные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают воспаление.

Зельтерская вода

Попытайтесь почаще заменять сладкие напитки на зельтерскую воду. Это природная минеральная газировка, прекрасно освежающая, не содержащая сахара и калорий, помогая поддерживать здоровый баланс в рационе. Кроме того, он содержит минералы, такие как натрий, магний и кальций, что также важно для общего здоровья.

Натуральный сок

Хотя фруктовые соки вполне могут быть полезны, однако это не касается тех брендов, которые производят сок с использованием добавленного сахара. А потому, лучше выбирайте соки без подсластителей или замените их свежевыжатыми соками.

Вода

Чтобы поддерживать здоровье, не забывайте о регулярном увлажнении организма. Пейте не менее 2 литров воды каждый день, а для лучшего эффекта добавьте к воде лимон. Это может способствовать обмену веществ и улучшить пищеварение. Кроме того, выбирайте прохладную воду, если нужно освежиться и быстрее восстановить энергию.

