Молоко еще с детства является хорошо знакомым для многих продуктом, который принято употреблять для укрепления костей. Однако согласно отчету, который был опубликован в Molecular Nutrition & Food Research, употребление цельного молока может быть вредным для здоровья.

Следовательно, исследование с участием 4668 человек в возрасте 55-75 лет показало, что питание влияет на когнитивную функцию, особенно у людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний, что может ускорить старение мозга. Подробно об исследовании и влиянии молока на здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Уже через два года ученые повторили обследование и обнаружили, что употребление цельного молока может быть связано с быстрым снижением когнитивных способностей у пожилых людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, эксперты предупреждают, что эти выводы являются предварительными и требуют дополнительных исследований. Они служат основой для дальнейших научных работ и составляют лишь часть общей картины.

Кроме того, следует помнить, что на здоровье влияет не только питание, а множество других факторов, в частности образ жизни, физическая активность и генетика. Таким образом, потребление молочных продуктов не всегда напрямую связано с ухудшением когнитивных функций.

Проблема может быть в сопутствующем высоком потреблении сахара, например, в мороженом или десертах, что вызывает скачки инсулина в крови. Для поддержания здоровья важно обращать внимание на общий рацион, а не только на молочные продукты.

Рекомендуется употреблять молочные продукты умеренно, отдавая предпочтение качественным и ферментированным вариантам, например йогурт или кефир. Также, следует включать продукты с высокой жирностью, поскольку жир способствует длительному насыщению.

