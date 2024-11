Козье молоко: польза и недостатки для здоровья кишечника

Миндальное, соевое, кокосовое и овсяное молоко получили не абы какую популярность среди тех потребителей, которые активно заботятся о здоровье кишечника. И это неудивительно поскольку, согласно последним исследованиям, этот орган существенно влияет на физическое и психическое здоровье человека.

Учитывая эти данные, определенный интерес к себе получило и козье молоко, которое известно рядом полезных свойств. Что стоит знать об этом продукте и как употреблять козье молоко, рассказали в Eat This, Not That.

Разница между козьим и коровьим молоком

Козье молоко подобно коровьему, содержит кальций и витамин D, однако имеет больше насыщенных жиров и калорий. Одна порция (240 мл) содержит 170 калорий, по сравнению со 150 калориями в коровьем молоке. Кроме того, козье молоко также имеет больше кальция, магния и калия. Однако, коровье богаче витамином B12, рибофлавином, фолиевой кислотой и селеном.

Польза козьего молока для здоровья кишечника

Козье молоко содержит пребиотики, которые питают полезные микроорганизмы в кишечнике. Это помогает поддерживать здоровье микробиома и улучшает переваривание, в частности лактозы. В отличие от коровьего, оно содержит олигосахариды, которые являются естественными пребиотиками. Благодаря этому, козье молоко может улучшить общее пищеварение.

Кроме того, козье молоко может быть легче для кишечника благодаря меньшим уровням белка A1, который часто плохо усваивается. Это может сделать его лучшим выбором для тех, кто испытывает трудности с коровьим молоком. Однако при полной непереносимости лактозы даже козье молоко не будет оптимальным, поскольку его содержание лактозы лишь немного меньше коровьего.

Как употреблять козье молоко

Если у вас есть проблемы с пищеварением из-за коровьего молока, попробуйте козье молоко, которое часто легче усваивается. Для улучшения здоровья кишечника также стоит увеличить потребление клетчатки и ферментированных продуктов, таких как йогурт, кефир и темпе.

