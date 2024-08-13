Медитация для новичков: 9 простых советов, с чего следует начать

Медитация имеет множество полезных эффектов на ваше благополучие. Научные исследования показывают, что она может снизить стресс, облегчить симптомы депрессии, улучшить концентрацию, поднять настроение и способствовать развитию сочувствия.

Учитывая это, неудивительно, что медитация, помогающая устранить внешние отвлечения и сосредоточить разум, приобрела большую популярность. А начать медитацию не так сложно, как может показаться. Издание eatthis.com пообщалось с учителем медитации Обром Винтерсом-Казиано, поделившимся девятью простыми советами для медитации начинающих.

"Медитация может действительно изменить ваши отношения с собой и миром вокруг вас. Эта практика не только помогает справиться с тревогой, стрессом или бессонницей, но и может положительно повлиять на ваше эмоциональное равновесие. Как только я начал включать медитацию в свой утренний распорядок, я заметил. улучшение в моем психическом здоровье", – говорит Винтерс-Казиано.

Не перенапрягайте себя

Не беспокойтесь, если вы не знаете, как медитировать, или если вам кажется, что не удается сосредоточить разум. Винтерс-Казиано советует не погружаться в практику сразу со всей серьезностью и не зацикливаться на собственных страхах.

"Я слышу от студентов фразы типа: "я не могу медитировать" или "мой ум постоянно блуждает". Многие люди слишком переживают, когда начинают медитацию. Главное – просто начать", – объясняет Винтерс-Казиано.

Начните с коротких сеансов

Ваши медитационные сеансы не должны быть длинными. "Три-пять минут могут быть достаточными для начинающих, чтобы почувствовать положительные изменения и закрепить новые привычки", – отмечает Винтерс-Казиано.

Медитируйте утром

Прекрасной практикой является медитация утром, что делает ее приоритетом без отложения. Утренняя медитация поможет вам настроиться на продуктивный день.

Сосредоточьтесь на дыхании

Важной частью медитации концентрация на дыхании. "Начните с нескольких глубоких вдохов, чтобы установить тон и сосредоточить внимание. Когда вы медитируете, сделайте сознательный выбор сосредоточиться на дыхании", – советует Винтерс-Казиано.

Будьте присутствуем

Медитация может помочь вам сосредоточиться на настоящем моменте. "Попытайтесь настроиться на свои ощущения: запахи, осязания, звуки, вкусы. Эти ощущения могут быть "точками соприкосновения", которые возвращают вас в настоящий момент", – говорит Винтерс-Казиано.

Проявляйте к себе доброту

Не забывайте быть мягкими к себе. "Медитация называется практикой по определенной причине. Если вы замечаете, что ваш разум блуждает или вам трудно успокоиться, это нормально – именно для этого и нужна практика", – подчеркивает Винтерс-Казиано.

Развивайте дисциплину

Оставайтесь сосредоточенными и соблюдайте дисциплину. "Медитация учит вас контролировать мышление. Используйте свое дыхание и точки соприкосновения, чтобы уменьшить отвлечение и снова сосредоточиться на настоящем моменте", – объясняет Винтерс-Казиано.

Будьте последовательны

Как и в любом новом навыке, последовательность является ключевой. "Чем больше вы практикуете, тем легче становится осваивать новые навыки", – отмечает Винтерс-Казиано.

Создайте свое медитационное пространство

Если у вас специально отведенное место для медитации, вы с большей вероятностью сохраните эту привычку. Найдите уютный уголок в вашем доме, где вы сможете медитировать по утрам, и соблюдайте это место.

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