Медленные убийцы: 5 привычек, которые способны укоротить вам жизнь

Некачественное питание с высоким содержанием обработанных продуктов может значительно сократить вашу жизнь. Исследования показывают, что каждые 10% увеличения потребления ультраобработанных продуктов повышают риск смерти на 14%.

Кроме того, другое исследование доказывает, что частое употребление алкоголя потенциально может привести к потере почти трех десятилетий жизни. Какие еще ежедневные привычки со временем могут иметь серьезные последствия для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Одиночество

Одиночество может серьезно влиять на ваше здоровье, повышая стресс и снижая когнитивные функции. Когда вы чувствуете себя одиноким, мозг воспринимает даже мелкие угрозы как значительные, что может привести к ухудшению сна и настроения, а также увеличивать риск развития деменции. Поэтому регулярное общение с другими может быть важным шагом для улучшения психического состояния.

Сидячий образ жизни

Сидение вредит спине, осанке и может вызывать депрессию. Кроме того, ученые сравнивают сидение с курением, отмечая, что это может быть опаснее других вредных привычек. Именно поэтому, чтобы сохранить здоровье, нужно больше двигаться.

Растерянность

Если вы не чувствуете себя счастливыми - время изменить ситуацию, потому что это может повлиять на ваше здоровье. Депрессия значительно сокращает продолжительность жизни, а особенно она опасна для сердца. Люди с депрессией и сердечными заболеваниями имеют вдвое больший риск умереть в течение следующих десяти лет, а потому важно обращать внимание на психическое здоровье, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Сдерживание эмоций

Если вы постоянно сдерживаете злость на близких, она может вернуться и снова повлиять на вас. Частые стрессы и раздражение повышают уровень кортизола в организме, что может привести к негативным последствиям для здоровья и увеличить риск серьезных заболеваний. Важно найти способы справляться с эмоциями, чтобы сохранить свое физическое и психическое здоровье.

Отсутствие режима

Недосыпание увеличивает риск преждевременной смерти, независимо от того, являетесь ли вы "совой" или "жаворонком". Достаточный сон снижает риск сердечных заболеваний и депрессии, а также улучшает физическую активность и пищевые привычки. Кроме того, если вы водите машину вам стоит помнить, что плохой сон может повысить опасность на дороге. Поэтому, важно спать не менее 6 часов в сутки для здоровья и безопасности.

