Медовуха: чем полезен старинный алкогольный напиток

Медовуха вполне может быть самым старым алкогольным напитком в мире. Доказательства его производства можно проследить до 6500-7000 годов до нашей эры в Северном Китае, конечно, задолго до создания пиво и виноградного вина.

Напиток древних королей и королевской семьи, мед, греки Золотого века считали "амброзией" или "нектаром богов". Современные производители меда используют некоторые из тех же методов, что и их древние коллеги. Почему стоит попробовать старинный напиток сейчас, пишет Eat This Not That.

Что такое медовуха?

Объяснение простое: из винограда делают вино, из зерна – пиво, из яблок – сидр, а из ферментированного меда – медовуху. Мед может храниться в течение сотен лет, поэтому, чтобы ускорить процесс брожения, производители медовых смешивают его с водой, чтобы создать среду, благоприятную для дрожжей. После добавления дрожжей они начинают употреблять в пищу сахар, превращая смесь меда и воды в алкогольный напиток. Считается, что мед обладает целебными свойствами, а также повышает фертильность и сексуальное желание. На самом деле мед вдохновил термин "медовый месяц". По традиции, женихам и женихам давали медовуху, чтобы хватило на целый месяц, достаточно долго, чтобы преодолеть волнение в первую ночь.

Существуют различные виды медовухи – негазированная, газированная, игристая, сладкая, полусладкая или сухая. Остальные ингредиенты можно соединить с медом, водой и дрожжевой смесью. Каждая смесь может иметь другое название. Например, когда в брагу добавляют специи, медовуху называют метеглинской. Комбинации с фруктами называют меломель. Некоторые страны разработали собственные стили, такие как финская версия Sima со слабым содержанием алкоголя (ABV) со вкусом лимона или эфиопская Tej, в которой используется кора кустарника Gesho.

Содержание алкоголя в медовусе сильно отличается. Она может иметь вкус пива, вина или имбирного эля и иметь между 3% и 20% алкоголя.

Польза медовухи

В течение всей истории мед использовался в медицине, даже считался магическим и даровал бессмертие. "Медовуха считается полезнее пиво и вина, потому что она изготовлена с медом, который легче усваивается организмом, и вы получаете пищевые преимущества самого меда. Мед обладает естественными антисептическими и антибактериальными свойствами.

Помните, однако, что, хотя мед может быть полезным во многих отношениях, он также содержит много сахара. Всего две унции медовухи могут содержать более 300 калорий и 40 г углеводов. Для сравнения, две унции красного столового вина содержат около 48 калорий и всего 1,48 г углеводов.

Конечно, уменьшение объемного содержания алкоголя в коктейлях полезнее для вашего здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем полезен мед для кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.