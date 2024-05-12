Менструальные спазмы больше не проблема: 4 способа уменьшить боль внизу живота
Менструальные спазмы – неприятные боли в нижней части живота, которые женщины испытывают непосредственно перед и во время менструации. Их интенсивность может варьироваться – от раздражающей до буквально выводящей человека из строя, и часто сопровождается тошнотой, диареей, головной болью и общей слабостью.
В этой статье OBOZ. UA рекомендует некоторые домашние средства и способы для уменьшения остроты спазмов.
Приложите грелку к животу и пояснице
Исследование, в котором приняли участие 147 женщин в возрасте от 18 до 30 лет с регулярным менструальным циклом, показало, что тепловой пластырь температурой 40°C очень эффективно снимает спазмы.
Помимо облегчения боли, тепловые пластыри, грелки и пакеты с горячей водой помогают уменьшить усталость и перепады настроения.
Массаж с эфирными маслами
Некоторые эфирные масла, если их втирать в живот, облегчают спазмы при месячных. Это масло лаванды, шалфея, розы, майорана, корицы и гвоздики.
Совет: Прежде чем использовать любое из них, смешайте средство с маслом-носителем, например кокосовым или жожоба.
Возьмите несколько капель этой смеси и массируйте живот круговыми движениями в течение пяти минут каждый день во время менструации.
Увеличьте количество магния в рационе
Обзор трех исследований, посвященных магнию, показал, что он эффективно уменьшает менструальную боль. Этот элемент можно найти в миндале, черной фасоли, шпинате, йогурте и арахисовом масле.
Вы можете также принимать добавки с магнием, но посоветуйтесь с врачом, чтобы определить точную дозировку.
Упражнения, помогающие при спазмах во время месячных
Возможно, вам не захочется двигаться, когда у вас сильные спазмы, но некоторые упражнения могут облегчить боль, увеличив приток крови к животу.
В частности, таким эффектом обладают приемы из аэробики, растяжки и асаны йоги – позы кобры, кошки и рыбы.
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