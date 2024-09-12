Метаболизм после 20 лет не замедляется: исследование опровергает миф

Наверное, вы неоднократно слышали, что метаболизм с возрастом замедляется, и это делает процесс похудения чрезвычайно сложным. Но новое исследование ставит под сомнение это утверждение, доказывая, что оно неправдиво.

Ученые говорят, что уровень метаболизма не меняется от 20 до 60 лет, только потом значительно снижается. Издание eatthis.com рассказывает об этом подробнее.

Профессор эволюционной антропологии в Университете Дюка Герман Понтцер вместе с командой ученых исследовал влияние размеров тела и возраста на количество затраченной энергии в течение дня. Это исследование, опубликованное в журнале Science, явилось первым масштабным анализом этого вопроса.

Понтцер отметил, что "обмен веществ ускоряется вместе с увеличением размеров тела". То есть, чем больше ваше тело, тем больше калорий вы сжигаете. Однако наиболее интересная часть исследования состоит в другом: метаболизм на самом деле не уменьшается после достижения среднего возраста. На самом деле он остается стабильным в возрасте от 20 до 60 лет.

Исследование показало, что метаболизм человека держится на повышенном уровне в течение детства, постепенно замедляется во время подросткового возраста, а к 20 годам достигает уровня взрослого человека. Но приготовьтесь к неожиданности! Как отметил Понтцер, "самым большим сюрпризом стала стабильность нашего метаболизма в среднем возрасте. Ежедневные затраты энергии остаются очень стабильными от 20 до 60 лет. Нет замедления в среднем возрасте, и даже менопауза не вызывает изменений. Поэтому увеличение веса в зрелом возрасте нельзя объяснить замедлением. метаболизма".

Тем не менее, определенная связь между старением и снижением метаболизма существует, но она становится заметной только после 60 лет. Ученые обнаружили, что после 60 лет метаболизм снижается на 7% каждые 10 лет. "К моменту, когда мужчины и женщины достигают 90 лет, их ежедневные энергетические затраты на 20-25% ниже, чем у взрослых в возрасте 50 лет. И это после учета размеров и состава тела", – отмечает Понтцер.

Эта "метаболическая карта", как назвал ее Понтцер, открывает путь к дальнейшим исследованиям, направленным на поддержание высокого уровня метаболизма в пожилом возрасте.

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