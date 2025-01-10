Метод голодания: секрет быстрой потери веса, подтвержденный наукой

Быстрая потеря веса стала одной из главных целей для многих людей, и новые исследования помогают найти эффективные методы ее достижения. Одним из таких способов является голодание, которое по результатам последних научных работ демонстрирует положительные результаты в краткосрочной перспективе. Исследования показывают, что голодание может помочь снизить вес на несколько процентов за 8-12 недель, не причиняя вреда организму, пишет eatthis.com.

Видео дня

Однако важно понимать, как правильно применять этот метод для достижения наилучших результатов.

"Преимущества голодания не ограничиваются лишь потерей веса. Однако эти исследования создают отличную основу для того, чтобы поддержать людей, желающих снизить вес, найти безопасные и эффективные способы похудения", – объясняет диетолог Триста Бест.

Что касается того, как правильно использовать голодание для эффективной и безопасной потери веса, Бест объясняет: "При голодании важно обеспечить организм сбалансированным питанием в период приема пищи. Хотя может быть соблазнительно держаться без пищи дольше или потреблять меньше калорий, чем нужно, это может привести к замедлению метаболизма, плато в потере веса и, наконец, к восстановлению веса".

Что касается долгосрочного использования голодания для поддержания веса, Бест отмечает: "Голодирование можно использовать для похудения в перспективе вместе с многочисленными другими преимуществами для здоровья. Это ограничение калорий на время, которое заменяется на более короткий период пищи. Это отличается от традиционных диет, требующих постоянного ограничения калорий, что часто приводит к возврату утраченных килограммов".

Ранее OBOZ.UA объяснял, как цветной рацион помогает терять вес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.