Яркий путь к стройности: как цветной рацион помогает быстро худеть

Желание быстро похудеть часто сопровождается сложными диетами и строгими ограничениями. Однако есть простой и эффективный способ улучшить свое здоровье и потерять вес без усилий.

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Исследования показывают, что изменение рациона и добавление ярких цветов в каждый прием пищи может помочь достичь желаемых результатов. Издание eatthis.com рассказывает, как обычные фрукты и овощи могут стать вашими лучшими союзниками в борьбе за здоровье и стройность.

Как это работает?

Яркие овощи и фрукты богаты фитонутриентами – соединениями, которые придают им цвет и уникальный вкус. Одной из важнейших групп фитонутриентов являются флавоноиды, которые, как доказано, помогают бороться с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.

Исследование, опубликованное в BMJ, показало, что те, кто регулярно употребляет продукты, богатые флавоноидами (такие как ягоды, сельдерей, редис, перец, зеленый чай), имеют более низкий риск набора веса или лучше поддерживают его стабильность. Другие исследования показывают, что эти соединения способны снижать всасывание жира и ускорять расход калорий.

Чтобы достичь максимального эффекта, соблюдайте рекомендации: ежедневно потребляйте 2,5 стакана овощей и 2 стакана фруктов. Разнообразьте цвета, ведь каждый оттенок содержит уникальные фитонутриенты. Совершенно не обязательно знать все их сложные названия – достаточно есть разнообразно.

Антоцианидины помогают бороться с лишним жиром. Они содержатся в красном картофеле, луке, капусте, баклажанах и мангольде.

Флаван-3-оли способствуют улучшению кровообращения, снижению давления и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Эти соединения содержатся в темном шоколаде, зеленом чае, кофе, темном пиве и бобовых.

Флавонолы укрепляют выносливость, снижают уровень холестерина и маркеры воспаления. Источники: яблоки, вишни, помидоры, листовая зелень, семена чиа, гречиха.

Флавоны защищают организм от окислительного стресса, являющегося основной причиной старения. Эти соединения содержатся в арбузе, чае, брюссельской капусте, петрушке и сельдерее.

Флавононы стимулируют сжигание жира, улучшают функции мозга. Они в составе апельсинов, лимонов, грейпфрута и мяты.

Добавьте яркие краски в свой рацион и наслаждайтесь не только вкусными блюдами, но и результатами, которые улучшат ваше самочувствие и фигуру.

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