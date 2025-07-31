Между тишиной и гиперактивностью: как выглядят симптомы аутизма и СДВГ
Жить с сочетанием аутизма и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – это ежедневный вызов, который далеко не всегда заметен для окружающих. Это состояние часто остается недиагностированным у взрослых, особенно среди женщин, из-за недостатка осведомленности и социальной стигмы.
Лори, популярная пользовательница TikTok, делится собственным опытом, чтобы помочь другим лучше понять себя. В своих видео она описывает типичные признаки СДВГ, которые могут быть знакомы многим, но до сих пор остаются непризнанными. Больше об этом пишет express.co.
Лори, которая ведет TikTok-аккаунт под ником @lauriefaulkner, называет себя "девушкой с СДВГ, которая хочет помочь другим, кто с этим борется". В своем видео она перечисляет признаки, которые могут свидетельствовать о наличии СДВГ, и объясняет, как они проявляются в повседневной жизни.
1. Ощущение внутренней раздвоенности
По мнению Лори, люди с СДВГ часто чувствуют, будто в них существует две противоположные личности. Одна — тихая, осторожная, послушная, другая – смелая, общительная, склонная к нарушению правил. И когда доминирует одна сторона, другая – будто подавлена, что вызывает внутренний дискомфорт.
2. Вы называете себя "экстравертным интровертом"
Лори считает, что люди, которые называют себя "экстравертными интровертами", могут иметь признаки СДВГ – состояния, сочетающего социальную открытость с потребностью в изоляции.
3. Трудности с планированием
Еще одна характерная черта – это сильное переутомление даже на этапе планирования дел. Это может парализовать действия и вызвать чувство вины за бездействие.
4. Социальные взаимодействия
Лори отмечает, что людям с СДВГ часто сложно вести себя в социуме. Они могут казаться застенчивыми или непутевыми, хотя на самом деле обладают высоким уровнем эмпатии и очень чувствительны к эмоциям других.
5. Внутреннее сопротивление к изменениям
"Вы можете не переносить каких-либо изменений", – говорит Лори. Однако при этом ваше поведение может меняться в зависимости от окружения – ваша личность будто подстраивается под людей рядом.
6. Ежедневная изменчивость проявлений
По словам Лори, интенсивность проявлений аутизма и СДВГ может меняться изо дня в день. В одни дни аутистические черты могут брать верх – тогда вас будут воспринимать как замкнутого или отстраненного человека. В другие дни СДВГ доминирует, и тогда вас могут считать слишком эмоциональной или импульсивной.
7. Стресс от социальных событий
Светские мероприятия могут быть изнурительными. "Вы можете начать разговаривать со всеми подряд, делиться личными деталями, а потом переживать, что сказали слишком много", – делится Лори.
8. Сверхчувствительность к звукам
Лица с СДВГ часто имеют противоположные реакции на звуки. Они могут ненавидеть громкие шумы, но в то же время получать удовольствие от громкой музыки, если могут сами контролировать ее громкость. "Если это любимая песня – это уже другое", – объясняет Лори.
Официальные признаки аутизма и СДВГ у взрослых
Согласно информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, у взрослых аутизм может проявляться так:
- Сложность с пониманием мыслей и чувств других людей
- Ощущение тревоги в социальных ситуациях
- Трудно заводить отношения или есть стремление к уединению
- Высказывание может казаться слишком прямым или нечувствительным – не намеренно, а из-за особенностей восприятия
- Сложность в выражении собственных эмоций
- Буквальное восприятие высказываний – может быть трудно понять иронию или фразеологизмы
- Потребность в рутине и сильное беспокойство при изменении привычного порядка
К распространенным симптомам СДВГ во взрослом возрасте относятся:
Невнимательность:
- Быстрое отвлечение, забывчивость
- Сложность в планировании времени
- Трудно следовать инструкциям или завершить задание
- Постоянная потеря важных вещей – кошелька, телефона, ключей и т.д.
Гиперактивность и импульсивность:
- Ощущение внутреннего беспокойства, избыток энергии
- Болтливость, перебивание других в разговоре
- Импульсивные решения без оценки последствий
Если вы подозреваете, что имеете аутизм, СДВГ или оба состояния одновременно, лучшим решением будет обратиться к своему семейному врачу. Своевременная диагностика может существенно улучшить качество жизни.
Ранее OBOZ.UA писал, как распознать симптомы гипертиреоза.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.