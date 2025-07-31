Между тишиной и гиперактивностью: как выглядят симптомы аутизма и СДВГ

Жить с сочетанием аутизма и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – это ежедневный вызов, который далеко не всегда заметен для окружающих. Это состояние часто остается недиагностированным у взрослых, особенно среди женщин, из-за недостатка осведомленности и социальной стигмы.

Видео дня

Лори, популярная пользовательница TikTok, делится собственным опытом, чтобы помочь другим лучше понять себя. В своих видео она описывает типичные признаки СДВГ, которые могут быть знакомы многим, но до сих пор остаются непризнанными. Больше об этом пишет express.co.

Лори, которая ведет TikTok-аккаунт под ником @lauriefaulkner, называет себя "девушкой с СДВГ, которая хочет помочь другим, кто с этим борется". В своем видео она перечисляет признаки, которые могут свидетельствовать о наличии СДВГ, и объясняет, как они проявляются в повседневной жизни.

1. Ощущение внутренней раздвоенности

По мнению Лори, люди с СДВГ часто чувствуют, будто в них существует две противоположные личности. Одна — тихая, осторожная, послушная, другая – смелая, общительная, склонная к нарушению правил. И когда доминирует одна сторона, другая – будто подавлена, что вызывает внутренний дискомфорт.

2. Вы называете себя "экстравертным интровертом"

Лори считает, что люди, которые называют себя "экстравертными интровертами", могут иметь признаки СДВГ – состояния, сочетающего социальную открытость с потребностью в изоляции.

3. Трудности с планированием

Еще одна характерная черта – это сильное переутомление даже на этапе планирования дел. Это может парализовать действия и вызвать чувство вины за бездействие.

4. Социальные взаимодействия

Лори отмечает, что людям с СДВГ часто сложно вести себя в социуме. Они могут казаться застенчивыми или непутевыми, хотя на самом деле обладают высоким уровнем эмпатии и очень чувствительны к эмоциям других.

5. Внутреннее сопротивление к изменениям

"Вы можете не переносить каких-либо изменений", – говорит Лори. Однако при этом ваше поведение может меняться в зависимости от окружения – ваша личность будто подстраивается под людей рядом.

6. Ежедневная изменчивость проявлений

По словам Лори, интенсивность проявлений аутизма и СДВГ может меняться изо дня в день. В одни дни аутистические черты могут брать верх – тогда вас будут воспринимать как замкнутого или отстраненного человека. В другие дни СДВГ доминирует, и тогда вас могут считать слишком эмоциональной или импульсивной.

7. Стресс от социальных событий

Светские мероприятия могут быть изнурительными. "Вы можете начать разговаривать со всеми подряд, делиться личными деталями, а потом переживать, что сказали слишком много", – делится Лори.

8. Сверхчувствительность к звукам

Лица с СДВГ часто имеют противоположные реакции на звуки. Они могут ненавидеть громкие шумы, но в то же время получать удовольствие от громкой музыки, если могут сами контролировать ее громкость. "Если это любимая песня – это уже другое", – объясняет Лори.

Официальные признаки аутизма и СДВГ у взрослых

Согласно информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, у взрослых аутизм может проявляться так:

Сложность с пониманием мыслей и чувств других людей

Ощущение тревоги в социальных ситуациях

Трудно заводить отношения или есть стремление к уединению

Высказывание может казаться слишком прямым или нечувствительным – не намеренно, а из-за особенностей восприятия

Сложность в выражении собственных эмоций

Буквальное восприятие высказываний – может быть трудно понять иронию или фразеологизмы

Потребность в рутине и сильное беспокойство при изменении привычного порядка

К распространенным симптомам СДВГ во взрослом возрасте относятся:

Невнимательность:

Быстрое отвлечение, забывчивость

Сложность в планировании времени

Трудно следовать инструкциям или завершить задание

Постоянная потеря важных вещей – кошелька, телефона, ключей и т.д.

Гиперактивность и импульсивность:

Ощущение внутреннего беспокойства, избыток энергии

Болтливость, перебивание других в разговоре

Импульсивные решения без оценки последствий

Если вы подозреваете, что имеете аутизм, СДВГ или оба состояния одновременно, лучшим решением будет обратиться к своему семейному врачу. Своевременная диагностика может существенно улучшить качество жизни.

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