Мифы о метаболизме: 13 заблуждений, которые тормозят вашу потерю веса
Метаболизм часто окружает множество мифов, которые вводят в заблуждение и мешают достичь желаемого веса. Многие люди ошибочно считают, что обмен веществ невозможно ускорить или изменить.
На самом деле существуют проверенные способы воздействия на этот процесс, и знание их поможет похудеть эффективнее. Издание eatthis.com развенчивает 13 самых распространенных мифов о метаболизме и рассказывает, что работает на самом деле.
Чрезмерное сокращение калорий
Уменьшение количества пищи может привести к потере веса. Диетолог Джим Уайт советует не опускаться ниже 1200 калорий в день. Иначе организм переходит в режим голодания: энергию он будет сохранять, жир будет накапливать, а метаболизм замедлится. Сокращайте калории осторожно, иначе вес может начать расти.
Отказ от завтрака
Завтрак не всегда самый важный прием пищи. Исследование Американского журнала клинического питания показало: пропуск завтрака не влияет на базовый метаболизм. Если нет времени на приготовление, лучше отказаться от сладостей и заняться делами.
Острые перцы – ускоритель метаболизма
Капсаицин, содержащийся в остром перце, может ускорять обмен веществ. Исследование в Анахайме, Калифорния, показало, что люди, которые ели острый перец, сжигали калории почти вдвое быстрее тех, кто его не ел. Даже если у вас слабое сердце, можно получить пользу, добавляя острые специи в блюда.
Частые приемы пищи не обязательны
Не обязательно делить питание на много перекусов. Исследование в журнале Hepatology показало: люди, которые разделили ежедневную норму калорий на три основных приема пищи без перекусов, сохраняли талию стройной, тогда как у тех, кто часто перекусывал, появлялся лишний жир на животе.
Жир – не враг
Не бойтесь жирной пищи: арахисовая паста или авокадо – ценные источники полезных жиров. Они помогают усваивать питательные вещества, например кальций, что влияет на метаболизм жира. Исследование American Journal of Clinical Nutrition показало, что люди, которые употребляют молочные продукты с высоким содержанием жира, реже болеют диабетом.
Прохладная температура – ваш союзник
Сон в прохладной комнате может ускорять сжигание калорий. Исследование журнала Diabetes показало: мужчины, которые спали при 19 °C, почти удвоили объем полезного жира, который сжигает "плохой" жир и помогает согревать организм.
Пейте воду
Метаболизм связан не только с едой, но и с гидратацией. Простой способ ускорить обмен веществ – выпить 450 мл воды (около 1,5 стакана). Исследование Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism показало: скорость метаболизма возрастает на 30 %.
Кофе – друг метаболизма
Кофеин в кофе повышает обмен веществ. Исследование журнала Physiology & Behavior показало: люди, пьющие кофе с кофеином, имеют более высокий уровень метаболизма, чем те, кто употребляет только кофе без кофеина.
Не волнуйтесь чрезмерно
Стресс из-за похудения может замедлять обмен веществ. Кортизол стимулирует выработку инсулина, гормона, накапливающего жир. Исследование Biological Psychiatry подтвердило: чрезмерное волнение о весе может привести к его увеличению.
Тренировка до еды
Роберт Хербст, тренер и пауэрлифтер, советует тренироваться до приема пищи. Так ваш ускоренный метаболизм работает эффективнее, а калории сжигаются во время активности.
Соль – в меру
Йод из соли необходим для работы щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Не исключайте соль полностью, но соблюдайте умеренность. Рекомендуемая суточная норма натрия – 2300 мг.
Высокоинтенсивные интервальные тренировки
Такие тренировки помогают не только потерять жир, но и ускорить метаболизм до 72 часов после занятий. Исследование Университета Южного Уэльса подтвердило: это эффективный способ достичь максимального результата за короткое время.
Не воспринимайте метаболизм как магию
Улучшение обмена веществ – это реальная возможность, но чрезмерная одержимость может только навредить. Баланс и регулярная активность – ключ к результату.
