Мифы о метаболизме: 13 заблуждений, которые тормозят вашу потерю веса

Метаболизм часто окружает множество мифов, которые вводят в заблуждение и мешают достичь желаемого веса. Многие люди ошибочно считают, что обмен веществ невозможно ускорить или изменить.

На самом деле существуют проверенные способы воздействия на этот процесс, и знание их поможет похудеть эффективнее. Издание eatthis.com развенчивает 13 самых распространенных мифов о метаболизме и рассказывает, что работает на самом деле.

Чрезмерное сокращение калорий

Уменьшение количества пищи может привести к потере веса. Диетолог Джим Уайт советует не опускаться ниже 1200 калорий в день. Иначе организм переходит в режим голодания: энергию он будет сохранять, жир будет накапливать, а метаболизм замедлится. Сокращайте калории осторожно, иначе вес может начать расти.

Отказ от завтрака

Завтрак не всегда самый важный прием пищи. Исследование Американского журнала клинического питания показало: пропуск завтрака не влияет на базовый метаболизм. Если нет времени на приготовление, лучше отказаться от сладостей и заняться делами.

Острые перцы – ускоритель метаболизма

Капсаицин, содержащийся в остром перце, может ускорять обмен веществ. Исследование в Анахайме, Калифорния, показало, что люди, которые ели острый перец, сжигали калории почти вдвое быстрее тех, кто его не ел. Даже если у вас слабое сердце, можно получить пользу, добавляя острые специи в блюда.

Частые приемы пищи не обязательны

Не обязательно делить питание на много перекусов. Исследование в журнале Hepatology показало: люди, которые разделили ежедневную норму калорий на три основных приема пищи без перекусов, сохраняли талию стройной, тогда как у тех, кто часто перекусывал, появлялся лишний жир на животе.

Жир – не враг

Не бойтесь жирной пищи: арахисовая паста или авокадо – ценные источники полезных жиров. Они помогают усваивать питательные вещества, например кальций, что влияет на метаболизм жира. Исследование American Journal of Clinical Nutrition показало, что люди, которые употребляют молочные продукты с высоким содержанием жира, реже болеют диабетом.

Прохладная температура – ваш союзник

Сон в прохладной комнате может ускорять сжигание калорий. Исследование журнала Diabetes показало: мужчины, которые спали при 19 °C, почти удвоили объем полезного жира, который сжигает "плохой" жир и помогает согревать организм.

Пейте воду

Метаболизм связан не только с едой, но и с гидратацией. Простой способ ускорить обмен веществ – выпить 450 мл воды (около 1,5 стакана). Исследование Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism показало: скорость метаболизма возрастает на 30 %.

Кофе – друг метаболизма

Кофеин в кофе повышает обмен веществ. Исследование журнала Physiology & Behavior показало: люди, пьющие кофе с кофеином, имеют более высокий уровень метаболизма, чем те, кто употребляет только кофе без кофеина.

Не волнуйтесь чрезмерно

Стресс из-за похудения может замедлять обмен веществ. Кортизол стимулирует выработку инсулина, гормона, накапливающего жир. Исследование Biological Psychiatry подтвердило: чрезмерное волнение о весе может привести к его увеличению.

Тренировка до еды

Роберт Хербст, тренер и пауэрлифтер, советует тренироваться до приема пищи. Так ваш ускоренный метаболизм работает эффективнее, а калории сжигаются во время активности.

Соль – в меру

Йод из соли необходим для работы щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Не исключайте соль полностью, но соблюдайте умеренность. Рекомендуемая суточная норма натрия – 2300 мг.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки

Такие тренировки помогают не только потерять жир, но и ускорить метаболизм до 72 часов после занятий. Исследование Университета Южного Уэльса подтвердило: это эффективный способ достичь максимального результата за короткое время.

Не воспринимайте метаболизм как магию

Улучшение обмена веществ – это реальная возможность, но чрезмерная одержимость может только навредить. Баланс и регулярная активность – ключ к результату.

