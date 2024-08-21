Мифы о овсянке: как это блюдо может помешать вам похудеть

Вкусный завтрак – миска овсяной каши, дополненной фруктами, ореховым маслом и полезными добавками. Это сытное блюдо позволяет нам наслаждаться утренним временем, а его польза для здоровья привлекает многих.

Однако овсянка может стать скрытым источником излишних калорий. Издание eatthis.com решило разрушить несколько мифов о овсяной каше, чтобы вы знали о ее подлинном влиянии на организм.

Мы часто воспринимаем овсяную кашу как идеальное начало дня, но реальность может быть немного сложнее. Как и с хлопьями для завтрака, есть разные виды овсянки, некоторые из которых полезнее других, и определенные добавки могут значительно повлиять на ее питательность. Углубляясь в мифы, мы поможем вам понять, как лучше интегрировать этот продукт в свой рацион.

Миф 1: Овсяная каша способствует похудению

"Овсяная каша содержит много углеводов. Более того, ее часто готовят на жирном молоке, добавляя орехи, фрукты и мед. Это делает ее калорийным блюдом, которое может привести к увеличению веса", - отмечает диетолог Анам Умайр.

Диетолог Триста Бест добавляет, что упакованные овсяные хлопья часто богаты сахаром и другими ингредиентами, которые увеличивают калорийность и снижают питательную ценность. Итак, если вы контролируете калории, обращайте внимание на то, что добавляете в овсянку во избежание лишних калорий.

Миф 2: Овсянка не придает достаточной питательной ценности

Некоторые считают, что овсянку следует совмещать с дополнительными ингредиентами для полноценного завтрака. Хотя небольшая порция овсянки действительно может дать заряд энергии к утру, она также является отличным источником клетчатки, поддерживающей ощущение сытости.

Диетолог Коллин Кристенсен говорит, что овсянка отлично подходит для получения клетчатки и углеводов, которые являются основным источником энергии для нашего организма. А если хотите больше белка, добавьте протеиновый порошок, греческий йогурт или даже яйцо к своей овсянке.

Миф 3: Все виды овсянки одинаково полезны

При выборе овсянки в магазине легко ошибочно полагать, что все виды одинаковы. Однако диетолог Сабрина Руссо отмечает: "Овес быстрого приготовления не имеет той же питательной ценности, что и цельнозерновой овес. А еще ароматизированные пакетики часто содержат значительное количество сахара. Лучше выбирать обычный овес и добавлять немного натуральных подсластителей или обойтись без них".

Миф 4: Овсянка всегда безглютеновая

Хотя овес по своей природе не содержит глютена, он может сталкиваться с содержащими его продуктами во время обработки или транспортировки. Поэтому важно обращать внимание на маркировку, чтобы убедиться, что ваш овес действительно безглютеновый.

Миф 5: Овсянка вызывает резкий подъем уровня сахара в крови

Несмотря на высокое содержание углеводов, овсянка не повышает уровень сахара в крови так сильно, как некоторые другие продукты с высоким гликемическим индексом. "Исследования показывают, что овсянка может снизить скачки уровня глюкозы", - объясняет Руссо. Кроме того, добавление белка, таких как орехи или яйца, поможет сбалансировать уровень сахара.

Миф 6: Резаный овес является лучшим вариантом

Диетолог Мэри Вирц говорит, что хотя резаный овес менее обработан, но и плющенный овес также являются хорошими источниками питательных веществ. Поэтому не обязательно выбирать резаный овес, чтобы извлечь пользу для здоровья.

Миф 7: Овсянку можно есть без ограничений

Хотя овсянка полезна, ее чрезмерное употребление может привести к нежелательным последствиям. "Нельзя безгранично потреблять любую пищу, даже если она полезна. Важно следить за ощущениями насыщенности, чтобы не переедать", – напоминает Вирц.

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