Мигрень: природные средства, которые помогут облегчить симптомы

Мигрень раздражает, и это нельзя отрицать. Она не только вызывает пульсирующую головную боль, но и мое вызвать тошноту и беспокойство.

Ее тяжелая форма может привести к истощению, поскольку тело становится чувствительным ко всему: от света к осязанию и запаху. Хотя обычно рекомендуется профессиональная медицинская помощь, мигрень можно значительно облегчить, следуя определенным советам. Мы собрали для вас подборку природных средств, которые можно использовать при мигрени.

Растяжка помогает избавиться от мигрени

Есть определенные растяжки, хотя и мягкие, которые могут помочь контролировать мигрень.

Вот одна из самых простых: расслабьте тело в положении сидя или стоя. Аккуратно наклоните шею вправо и вытяните левую руку вверх. Задержитесь на 30 секунд и повторите то же в обратном направлении. Сделайте это несколько раз.

Вне ребенка и растяжка в виде сгиба иглы также помогают

Согните ноги и руки. Вытяните левую руку наружу и медленно подведите ее под правую руку. Коснитесь коврика левым ухом. Задержитесь на 30 секунд и повторите правой рукой.

Или встаньте на колени так, чтобы ягодицы касались пяток. Держите вытянутым хребет и наклонитесь вперед с вытянутыми руками.

Для лечения мигрени необходимы некоторые изменения образа жизни и диеты

Эксперты утверждают, что бессонница является основной причиной мигрени. Поэтому примите за привычку соблюдать распорядок дня. Сон в тихой темной комнате может помочь облегчить ваши проблемы. Если вы не можете заснуть, медитация также уменьшит физическую боль.

Избегайте рабочего стресса, делайте перерывы каждые 30 минут. Также периодически ешьте небольшие порции здоровой пищи.

Эти советы могут предотвратить возникновение приступа мигрени.

Хотя вы не можете вылечить это хроническое расстройство, есть некоторые вещи, которые следует сделать, чтобы предотвратить его возникновение:

- избегайте употребления алкоголя и кофе, поскольку они обезвоживают усиливающий боль организм.

- также следует избегать пищевых триггеров, таких как шоколад, творог и молочные продукты.

- следите за своим гормональным фоном, поскольку его колебания могут вызвать головную боль.

Ранее OBOZ.UA писал о причинах возникновения и способах лечения мигрени.

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