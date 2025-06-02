Минус 38 кг и куча проблем: женщина похудела с помощью популярного препарата и взбудоражила сеть признанием. Фото до и после

27-летняя Бетани Диана из Великобритании поделилась своим опытом похудения на препарате Mounjaro (тирзепатид). За девять месяцев ей удалось избавиться от шести стоунов - примерно 38 килограммов - и перейти с размера одежды 18 до 8.

Видео дня

Но вместе с впечатляющими результатами пришли и неприятные последствия. Об этом пишет Daily Mail.

Mounjaro обычно назначается людям с диабетом второго типа. Его следует использовать только тем, кому он был назначен. Но в последнее время препарат стал популярным и среди тех, кто борется с избыточным весом. Бетани начала курс в июле 2024 года, и хотя называет себя "лучшей версией себя", она открыто говорит и о негативных сторонах лечения.

В своем TikTok-видео, которое набрало более 100 тысяч просмотров, она перечислила десять побочных эффектов, которые испытала на себе. Среди них - диарея, постоянная тошнота, изжога, запоры, газообразование, рефлюкс и даже выпадение волос.

Отдельно она упоминает "серную отрыжку" - неприятный симптом с запахом тухлых яиц, связанный с накоплением сероводорода в кишечнике. Не обошлось и без такого деликатного момента, как неприятный запах изо рта.

Еще одна вещь - значительное уменьшение аппетита. Бетани в шутку отметила, что "Mounjaro украл ее попу" - ягодицы обвисли из-за стремительного похудения. Однако даже это не заставило ее жалеть о выборе.

"Я стала лучшей версией себя", - написала она под видео.

В комментариях пользователи активно делились собственными историями: от легкого запора до полного исчезновения аппетита и "тошноты на ровном месте".

Один из подписчиков даже спросил: "Зачем ты это сделала, если было так плохо?" На что Бетани ответила: побочные эффекты - временные, а результат - на всю жизнь.

Но несмотря на положительные отзывы части пользователей, официальная статистика вызывает беспокойство. Известно о по меньшей мере 80 смертей в Великобритании, связанных с использованием препаратов для похудения и лечения диабета - в частности Ozempic и Mounjaro. Агентство по регулированию лекарственных средств сообщило о 22 летальных случаях, непосредственно связанных с этими медикаментами, еще 60 - с препаратами для диабетиков. Почти 400 человек нуждались в стационарном лечении из-за осложнений.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупредила пациентов: "никогда не принимайте лекарства от ожирения, если они не прописаны".

Стоит отметить, после двух инъекций тирзепатида 58-летняя медсестра Сьюзан Макговен умерла от полиорганной недостаточности. Это - первый зафиксированный случай, когда препарат был указан как фактор в свидетельстве о смерти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая тренировка поможет получить фигуру мечты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.