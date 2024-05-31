Мирин: что это за продукт и чем его можно заменить

Когда речь заходит о японской кухне, одним из ингредиентов, который выделяется своим вкусом, является мирин. Его обычно используют в традиционных рецептах, чтобы сбалансировать соленость сои или мисо. Eatthis рассказал о простых заменах этого ингредиента.

Что такое мирин

Мирин – это рисовое вино, которое в японской кухне служит заменителем сахара. В отличие от саке, он гораздо слаще и придает блюдам вкус после того, как алкоголь, содержащийся в нем от 10 до 14 процентов, выпарится во время приготовления. Выразительный аромат мирина обусловлен 39 идентифицированными соединениями, способствующими его уникальному вкусовому профилю.

Виды мирина

Существует два самых распространенных вида: хон и аджи. Хон мирин, также известный как "истинный или истинный мирин", является естественно ферментированным и содержит большее содержание алкоголя, что делает его относительно более дорогим. Аджи мирин, что означает "по вкусу как мирин", является более дешевой альтернативой, которая часто включает другие наполнители, такие как рисовый уксус, кукурузный сироп и искусственные красители. Настоящий хон мирин изготавливается с использованием коджи, вида риса, ферментированного специфической японской плесенью, и шочу, национального алкогольного напитка Японии.

Чем заменить мирин

Простые комбинации, такие как сахар и вода, мед или сироп агавы могут имитировать сладость мирина. Для правильного уровня рекомендуется соотношение воды и сахара 3:1. Однако следует отметить, что эти заменители могут не обладать характерным вкусом умами, который придает мирин.

Лучшие заменители мирина – это те, которые имеют одновременно кислые и сладкие свойства. Прекрасными альтернативами являются сладкое вино Марсала, сухое белое вино, сухой херес и рисовый уксус. Следует подчеркнуть, что безалкогольный вариант, известный как мизкан мирин, также можно использовать.

Где найти мирин

Если вам интересно, где найти мирин, лучше обратить внимание на японские специализированные рынки и продуктовые магазины. Обычно они имеют в наличии как мирин хон, так и мирин аджи. Кроме того, если вам не удастся найти их на месте, вы можете приобрести их на платформах онлайн.

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