Много или мало: сколько воды следует употреблять в сутки

Правильная гидратация имеет большое значение для вашего здоровья, поскольку вода составляет значительную часть вашего организма. Она поддерживает уровень энергии, метаболизм, состояние кожи и даже функции мозга, а потому важно пить достаточно воды в течение дня.

Однако чрезмерное или недостаточное количество воды может иметь негативные последствия. Сколько и когда следует пить воду, чтобы не навредить, а улучшить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Как насчет 8 стаканов в день?

Рекомендация выпивать 8 стаканов воды по 240 мл в день не является универсальной и может быть результатом недопонимания старых рекомендаций. Важно учитывать, что мы получаем воду из пищи, напитков и даже алкоголя, а потому точное количество воды может меняться.

Золотая середина

Не нужно пить чрезмерно много воды, как того требуют эксперты по фитнесу или еде. Употребление более 3,8 литров воды в день может быть лишним, ведь организм сам регулирует уровень гидратации через почки. Большинство людей не нуждаются в таком количестве жидкости, а избыток воды просто выводится во время мочеиспускания. Поэтому, важно слушать свое тело и пить воду в соответствии с реальными потребностями.

Вред от злоупотребления

Не следует злоупотреблять водой, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности нарушению водного баланса. Чрезмерное потребление воды может снизить уровень натрия в организме, вызывая гипонатриемию, состояние, когда уровень натрия в крови снижается ниже нормы, что опасно для жизни. Поэтому важно пить в умеренных количествах, ориентируясь на потребности организма.

Пить на опережение

Слушайте свое тело — оно лучше любых рекомендаций знает, сколько воды ему нужно. Пейте до того, как почувствуете жажду, особенно после физических нагрузок. Кроме того, важным ориентиром является цвет вашей мочи: светло-желтый цвет свидетельствует о нормальном уровне гидратации. Также, избегайте чрезмерного употребления воды перед сном, чтобы не нарушить свой сон.

