"Молодость" — больше не суперсила?

Видео дня

И дело не в славном Паоло Соррентино.

Мы до сих пор верим, что молодость — это как супергеройский щит: защищает от болезней и потери здоровья. Чуть ли не каждый день я слышу слова: "Ты слишком молода/ой чтобы у тебя что-то там болело".

Далее текст на языке оригинала

Але правда в тому, що молодість радше як парасолька: рятує від літнього дощу, але точно не стане в нагоді під час урагану.

Я кардіолог і щоденно спостерігаю небезпечну тенденцію: збільшується не лише поширеність хвороб серця, але й їх важкість - у молодих.

Сьогодні — День молоді. І замість глянцевих історій про "молодість — найкращі роки", давайте поговоримо про те, чому серце в 25 може потребувати не менше уваги, ніж у 75.

Молодість ≠ "автоматичний" імунітет від хвороб

Серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в Україні — близько 60 % усіх смертей, тобто понад 430 000 випадків щороку.

А ще кількість вперше зареєстрованих випадків хвороб, повʼязаних із серцево-судинною системою невпинно збільшується особливо у людей 18-45 років.

Саме цей віковий діапазон Всесвітня організація охорони здоровʼя визначає як "молодий вік".

Пояснити "молодшання" хвороб серця можна доволі очевидними факторами: хронічний стрес, ненормований режим дня, надшвидкий темп життя та спадковість. А як наслідок - ожиріння, гіпертонічна хвороба, атеросклероз і вся "компанія".

Кілька багато тисячних метааналізів наводять дані: за 2009–2020 рр. в світі ожиріння у людей віком 18-45 років зросло з 33 % до 41 %, цукровий діабет — з 3 % до 4 %, а гіпертонія — з 9,3 % до 11,5 %

Серце може кричати, коли йому важко. Голос серця має різні тональності: від підвищення пульсу та тиску до втрат свідомості. Все відображає здоров’я серця: шкіра, волосся та нігті, бо організм - злагоджена система, яка реагує моментально на зміни стану.

Втім, що ж впливає на серце найбільше?

Малорухливість: якщо ваш день схожий на рутину Джима з The Office, який сидить біля монітора, а ще запиває втому літрами кави і заїдає кілограмами печива - серце вряд оцінить таку пригоду.

Харчові звички: перероблена, жирна, незбалансована їжа викликає хронічна запалення та активує атеросклеротичну хворобу.

Куріння, кальян та вейпи: шкода на 100% переважає користь. Бо користі немає взагалі.

Нові лідери серед захворювань серця

Серед причин смертей, спричинених хворобами серця, в Україні провідні:

Ішемічна хвороба серця

Цереброваскулярні хвороби

Кардіоміопатія та міокардит

Периферичні судинні захворювання

Миготлива аритмія (у жінок частіше)

Все це результати, які виникають наприкінці тривалого шляху хвороби, яка роками супроводжує людину та стає її рутиною. Кардіо проблеми - не жарти, навіть якщо вам здається, що "ще зарано".

Чек-ліст для серця

Вимірюйте тиск — навіть якщо не відчуваєте його підвищення. ЕКГ та УЗД серця раз на рік — 20 хв, які можуть стати найважливішим епізодом вашої історії. Аналізи крові — перевірка загального аналізу крові, функції нирок та печінки, а ще холестерину та глюкози допоможе уникнути "сюрпризів"

Молодість - час продуктивного, насиченого життя, в якому варто памʼятати про власне здоровʼя.