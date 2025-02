Молодость, несмотря на возраст: секреты здоровья Боно

Принято считать, что залогом долгой и счастливой жизни является правильное питание и постоянная физическая активность, однако на самом деле настоящее счастье заключается в обыденных вещах. Например, Боно, настоящее имя которого Пол Дэвид Хьюсон, рок-звезда и вокалист группы U2, вместе со своей женой Али Хьюсон вместе уже более 40 лет и до сих пор остаются примером здоровья и долголетия.

Видео дня

Они познакомились еще в школе, когда музыканту было 12 лет, и с тех пор вместе прошли большой путь. В интервью Боно поделился, что дружба — это основа их успешного брака, а романтическая любовь дополняет эту связь, таким образом можно считать, что комбинация дружбы и любви является ключом к их долговременному счастью, отметили в Eat This, Not That.

Хотя поиск второй половинки остается одним из самых сложных жизненных дел, совместная жизнь помогает лучше узнать партнера еще до официального бракосочетания. Пример Хьюсонов доказывает, что "вопреки обстоятельствам" брак с подходящим человеком может существенно влиять на качество жизни.

Исследования Harvard Health Publishing свидетельствуют, что женатые люди живут дольше, реже страдают от сердечных приступов и депрессии, а также имеют лучшие шансы на выздоровление после тяжелых операций. Кроме того, они менее подвержены диагностике рака на поздних стадиях, что подчеркивает преимущества брака для здоровья.

По данным журнала PEOPLE, Боно признался, что в их браке они с женой всегда поддерживали друг друга и помогали не потеряться. Он отметил, что 40 лет совместной жизни стали для них значимой вехой, и это даже вдохновило музыканта написать книгу "Surrender: 40 Songs, One Story", в которой Боно рассказывает о своей жизни через 40 глав, каждая из которых связана с одной из песен группы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что помогает Голди Хоун поддерживать молодость и долголетие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.