Молоко и здоровье: ученые выяснили, чем опасно чрезмерное потребление

Молоко давно считается одним из самых полезных продуктов в ежедневном рационе. Оно содержит важные витамины, минералы и белок, необходимые для нормального функционирования организма.

Однако ученые предупреждают, что чрезмерное потребление молочных продуктов может иметь и нежелательные последствия для здоровья. Исследования показывают, что большое количество молока способно влиять на пищеварение, сердечно-сосудистую систему и даже продолжительность жизни, пишет eatthis.com.

С точки зрения пищевой ценности молоко действительно является хорошо сбалансированным продуктом. Обогащенное витаминами A и D, оно помогает пополнять запасы белка и важных микроэлементов. Один стакан этого напитка обеспечивает организм примерно:

7% суточной нормы магния

10% калия и цинка

15% витамина D и фосфора

20% кальция и витамина A

40% рибофлавина

50% витамина B12

Особенно важно, что некоторые из этих веществ относятся к так называемым дефицитным питательным элементам, которых люди часто получают недостаточно. Впрочем, даже несмотря на значительную пользу, молоко может иметь и недостатки. Если потреблять молочные продукты в чрезмерном количестве – более трех порций в день, – это способно негативно сказаться на организме.

Ученые проанализировали десятки исследований, чтобы выяснить, какие последствия может вызвать избыточное потребление молока.

Возможные проблемы с пищеварением

По данным Национальных институтов здоровья США, примерно 65% взрослого населения имеет непереносимость лактозы. Поэтому, несмотря на любовь к мороженому, сыру или молоку, организм иногда подает сигналы, что молочные продукты ему не подходят.

С возрастом организм начинает вырабатывать меньше фермента лактазы, который необходим для расщепления лактозы – молочного сахара. Поэтому у людей с непереносимостью лактозы после употребления молочных продуктов могут появиться неприятные симптомы.

По информации NIH, уже через 30 минут – 2 часа после употребления молочных продуктов могут возникать:

боль в животе

вздутие

повышенное газообразование

тошнота

диарея.

Дополнительная нагрузка на сердце

Исследование, опубликованное в журнале BMJ, показало связь между чрезмерным потреблением молока и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака у женщин.

В частности, ученые установили, что женщины, которые выпивали три стакана молока в день или более, имели почти вдвое более высокий риск смертности и сердечно-сосудистых проблем по сравнению с теми, кто потреблял менее одного стакана ежедневно.

Кроме того, другое исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что регулярное употребление молочных продуктов может повышать уровень определенного соединения, которое связано с более низкими шансами выживания при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Потенциальное влияние на продолжительность жизни

То же исследование BMJ показало еще один возможный риск: чрезмерное потребление молока может быть связано с повышенной смертностью как среди женщин, так и среди мужчин.

Женщины, которые выпивали три и более стаканов молока в день, имели примерно вдвое более высокий риск преждевременной смерти, чем те, кто ограничивался менее чем одним стаканом.

У мужчин подобная привычка также влияла на здоровье: ежедневное потребление трех и более стаканов молока повышало риск ранней смерти примерно на 10%.

Поддержка роста мышц

С другой стороны, молоко имеет и важные преимущества. Белок, который содержится в нем, способствует ощущению сытости и поддержанию мышечной массы. В одном стакане молока примерно 8 граммов белка.

В исследовании, опубликованном в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, обнаружили, что когда участники после тренировки для ног выпивали 1,5 стакана цельного молока, их организм лучше усваивал аминокислоты фенилаланин и треонин. Именно эти вещества играют важную роль в синтезе мышечного белка.

Польза для костей

Молоко также является одним из главных источников кальция, который необходим для формирования и поддержания здоровья костей. Один стакан напитка обеспечивает около 20% суточной нормы этого минерала.

Кальций в молоке считается высокобиоактивным, то есть организм способен усваивать его эффективнее, чем кальций из многих других продуктов.

Исследования показывают, что сочетание кальция с другими питательными веществами – фосфором, белками, калием, йодом и витаминами – способствует укреплению костей и правильному развитию скелета.

В обзоре, опубликованном в журнале Aging Clinical and Experimental Research, отмечается, что некоторые исследования действительно связывали высокое потребление молока с повышенным риском переломов бедра. Однако эксперты подчеркивают, что убедительных доказательств прямой связи между потреблением молока и риском таких переломов нет, а подобные результаты могли возникнуть из-за методологических ограничений исследований.

