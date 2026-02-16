Не только альтернатива лактозе: что на самом деле дает организму овсяное молоко
Овсяное молоко уже давно перестало быть нишевым продуктом и уверенно закрепилось в ежедневном рационе многих людей. Его добавляют в кофе, каши, смузи и десерты, считая более здоровой альтернативой коровьему молоку.
В то же время вокруг этого напитка не утихают споры о его реальной пользе для организма. Так действительно ли овсяное молоко является удачным выбором для здоровья – и какие последствия может иметь его регулярное употребление? Ответ знает eatthis.com.
Пищевая ценность
Состав и питательная ценность овсяного молока могут существенно отличаться в зависимости от производителя.
"Поскольку различные виды овсяного молока очень отличаются в зависимости от бренда, очень важно оценить этикетку", – отмечает диетолог Кортни Пелитера.
В качественном продукте стоит искать:
- обогащение кальцием, витаминами A и D
- отсутствие добавленного сахара
Например, в 1 стакане (240 мл) несладкого овсяного молока может содержаться:
- 90 ккал
- 5 г жира (0,5 г насыщенных)
- 50 мг натрия
- 9 г углеводов
- менее 1 г клетчатки
- 1 г белка
- около 10% суточной нормы витамина A, D и кальция
Основой напитка является вода и цельнозерновой овес, а также растительное масло, соль и обогатительные добавки.
Вы можете потреблять больше углеводов
Овсяное молоко обычно содержит больше углеводов, чем другие альтернативы.
Большинство ароматизированных вариантов содержат примерно 15-20 г углеводов на 240 мл. Несладкие – около 10-20 г.
Для сравнения (на 240 мл):
- коровье молоко 1% – около 13 г
- несладкое соевое – примерно 12 г
- несладкое миндальное – всего 3 г
Поэтому людям с диабетом или тем, кто придерживается низкоуглеводного питания, стоит внимательно читать состав и выбирать варианты без сахара.
Организм может получить клетчатку
Некоторые бренды содержат бета-глюкан – растворимую клетчатку из овса.
"Клетчатка, полученная из овсяного молока, называется бета-глюканом, и это ставит его в отдельную лигу по сравнению с другими растительными видами молока", – объясняет диетолог-нутрициолог Лена Бакович.
Бета-глюкан:
- способствует снижению холестерина
- помогает стабилизировать уровень сахара в крови
- создает ощущение сытости
Именно поэтому овсяное молоко имеет более густую текстуру и может дольше подавлять голод.
Белка в нем немного
Один из главных минусов – низкое содержание белка.
"Оно имеет низкое содержание белка по сравнению с другими растительными вариантами молока, содержит от 3 до 4 граммов белка в порции объемом 1 стакана. Коровье молоко, в отличие от него, может содержать до 12 граммов белка в 1 стакане", – говорит Бакович.
Белок важен для поддержания мышечной массы, контроля аппетита, восстановления клеток. Если в вашем рационе в целом мало белка, овсяное молоко не станет его полноценным источником.
Не всегда подходит людям с целиакией или аллергиями
Хотя овес естественно не содержит глютена, при производстве возможно перекрестное загрязнение. Поэтому людям с целиакией следует выбирать только продукцию с маркировкой "сертифицировано без глютена".
"И имейте в виду, что в отношении других аллергий овсяное молоко может обрабатываться на предприятии, которое также обрабатывает другие виды молока, такие как ореховое молоко", – предупреждает Пелитера.
Отличный выбор для тех, кто не потребляет молочные продукты
Овсяное молоко изготавливают из овса и воды, поэтому оно не содержит лактозы и является веганским.
Поскольку примерно 70% людей имеют определенную непереносимость лактозы, этот напиток может помочь избежать вздутия, газообразования и других дискомфортных симптомов.
Может обеспечивать кальций и витамины
Многие производители обогащают напиток кальцием и витамином D, чтобы приблизить его питательную ценность к коровьему молоку.
"Используя овсяное молоко как замену молочному, важно убедиться, что оно обогащено этими питательными веществами, иначе содержание питательных веществ не будет сопоставимым", – отмечает Пелитера.
Кроме того, овес естественно содержит витамины группы B и фосфор, которые поддерживают клеточные процессы.
Может резко повышать уровень сахара в крови
Из-за сочетания большого количества углеводов и низкого содержания белка овсяное молоко способно вызвать быстрое повышение глюкозы в крови. Ароматизированные варианты (шоколадные, ванильные) часто содержат более 15 г добавленного сахара на стакан.
"Молоко, содержащее большее количество белка, замедлит пищеварение и будет иметь гораздо меньшее влияние на уровень глюкозы в крови", – говорит Пелитера.
Она отмечает, что соевое или коровье молоко могут содержать около 8 г белка на стакан.
Сладкие варианты могут способствовать набору веса
Регулярное употребление подслащенных версий добавляет лишние калории.
"Для увеличения веса человек должен потреблять больше калорий по сравнению со своими потребностями в калориях", – объясняет Пелитера.
Если ежедневно добавлять в рацион сладкое шоколадное овсяное молоко, калории будут накапливаться. Особенно если продукт не содержит достаточно белка или клетчатки для длительного насыщения.
Стоит ли пить овсяное молоко?
Все зависит от ваших целей и особенностей организма.
Это хороший вариант для людей, которые:
- не переносят лактозу
- имеют аллергию на молочные продукты
- придерживаются веганского питания
Однако оно не является оптимальным источником белка. Если ваша цель – поддержка мышц или снижение веса, белковые продукты должны оставаться в приоритете.
Если же вам нравится вкус овсяного молока, выбирайте варианты:
- без добавления сахара
- с повышенным содержанием белка
- обогащенные кальцием и витамином D
В таком случае этот напиток может быть частью сбалансированного рациона.
