Не только альтернатива лактозе: что на самом деле дает организму овсяное молоко

Овсяное молоко уже давно перестало быть нишевым продуктом и уверенно закрепилось в ежедневном рационе многих людей. Его добавляют в кофе, каши, смузи и десерты, считая более здоровой альтернативой коровьему молоку.

Видео дня

В то же время вокруг этого напитка не утихают споры о его реальной пользе для организма. Так действительно ли овсяное молоко является удачным выбором для здоровья – и какие последствия может иметь его регулярное употребление? Ответ знает eatthis.com.

Пищевая ценность

Состав и питательная ценность овсяного молока могут существенно отличаться в зависимости от производителя.

"Поскольку различные виды овсяного молока очень отличаются в зависимости от бренда, очень важно оценить этикетку", – отмечает диетолог Кортни Пелитера.

В качественном продукте стоит искать:

обогащение кальцием, витаминами A и D

отсутствие добавленного сахара

Например, в 1 стакане (240 мл) несладкого овсяного молока может содержаться:

90 ккал

5 г жира (0,5 г насыщенных)

50 мг натрия

9 г углеводов

менее 1 г клетчатки

1 г белка

около 10% суточной нормы витамина A, D и кальция

Основой напитка является вода и цельнозерновой овес, а также растительное масло, соль и обогатительные добавки.

Вы можете потреблять больше углеводов

Овсяное молоко обычно содержит больше углеводов, чем другие альтернативы.

Большинство ароматизированных вариантов содержат примерно 15-20 г углеводов на 240 мл. Несладкие – около 10-20 г.

Для сравнения (на 240 мл):

коровье молоко 1% – около 13 г

несладкое соевое – примерно 12 г

несладкое миндальное – всего 3 г

Поэтому людям с диабетом или тем, кто придерживается низкоуглеводного питания, стоит внимательно читать состав и выбирать варианты без сахара.

Организм может получить клетчатку

Некоторые бренды содержат бета-глюкан – растворимую клетчатку из овса.

"Клетчатка, полученная из овсяного молока, называется бета-глюканом, и это ставит его в отдельную лигу по сравнению с другими растительными видами молока", – объясняет диетолог-нутрициолог Лена Бакович.

Бета-глюкан:

способствует снижению холестерина

помогает стабилизировать уровень сахара в крови

создает ощущение сытости

Именно поэтому овсяное молоко имеет более густую текстуру и может дольше подавлять голод.

Белка в нем немного

Один из главных минусов – низкое содержание белка.

"Оно имеет низкое содержание белка по сравнению с другими растительными вариантами молока, содержит от 3 до 4 граммов белка в порции объемом 1 стакана. Коровье молоко, в отличие от него, может содержать до 12 граммов белка в 1 стакане", – говорит Бакович.

Белок важен для поддержания мышечной массы, контроля аппетита, восстановления клеток. Если в вашем рационе в целом мало белка, овсяное молоко не станет его полноценным источником.

Не всегда подходит людям с целиакией или аллергиями

Хотя овес естественно не содержит глютена, при производстве возможно перекрестное загрязнение. Поэтому людям с целиакией следует выбирать только продукцию с маркировкой "сертифицировано без глютена".

"И имейте в виду, что в отношении других аллергий овсяное молоко может обрабатываться на предприятии, которое также обрабатывает другие виды молока, такие как ореховое молоко", – предупреждает Пелитера.

Отличный выбор для тех, кто не потребляет молочные продукты

Овсяное молоко изготавливают из овса и воды, поэтому оно не содержит лактозы и является веганским.

Поскольку примерно 70% людей имеют определенную непереносимость лактозы, этот напиток может помочь избежать вздутия, газообразования и других дискомфортных симптомов.

Может обеспечивать кальций и витамины

Многие производители обогащают напиток кальцием и витамином D, чтобы приблизить его питательную ценность к коровьему молоку.

"Используя овсяное молоко как замену молочному, важно убедиться, что оно обогащено этими питательными веществами, иначе содержание питательных веществ не будет сопоставимым", – отмечает Пелитера.

Кроме того, овес естественно содержит витамины группы B и фосфор, которые поддерживают клеточные процессы.

Может резко повышать уровень сахара в крови

Из-за сочетания большого количества углеводов и низкого содержания белка овсяное молоко способно вызвать быстрое повышение глюкозы в крови. Ароматизированные варианты (шоколадные, ванильные) часто содержат более 15 г добавленного сахара на стакан.

"Молоко, содержащее большее количество белка, замедлит пищеварение и будет иметь гораздо меньшее влияние на уровень глюкозы в крови", – говорит Пелитера.

Она отмечает, что соевое или коровье молоко могут содержать около 8 г белка на стакан.

Сладкие варианты могут способствовать набору веса

Регулярное употребление подслащенных версий добавляет лишние калории.

"Для увеличения веса человек должен потреблять больше калорий по сравнению со своими потребностями в калориях", – объясняет Пелитера.

Если ежедневно добавлять в рацион сладкое шоколадное овсяное молоко, калории будут накапливаться. Особенно если продукт не содержит достаточно белка или клетчатки для длительного насыщения.

Стоит ли пить овсяное молоко?

Все зависит от ваших целей и особенностей организма.

Это хороший вариант для людей, которые:

не переносят лактозу

имеют аллергию на молочные продукты

придерживаются веганского питания

Однако оно не является оптимальным источником белка. Если ваша цель – поддержка мышц или снижение веса, белковые продукты должны оставаться в приоритете.

Если же вам нравится вкус овсяного молока, выбирайте варианты:

без добавления сахара

с повышенным содержанием белка

обогащенные кальцием и витамином D

В таком случае этот напиток может быть частью сбалансированного рациона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что будет с организмом, если убрать молоко из рациона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.