Отказ от молока: неожиданные изменения в вашем организме

Отказ от коровьего молока может стать неожиданным вызовом, ведь для многих этот продукт остается привычным в ежедневном рационе. В то же время современные исследования и советы диетологов свидетельствуют, что молоко не является обязательным для взрослого человека.

Его заменители не только обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, но и помогают избежать ряда проблем со здоровьем. От чистой кожи до лучшего пищеварения – изменения после отказа от молока могут оказаться довольно неожиданными, пишет eatthis.com.

"Взрослым не нужно молоко, это не является обязательным продуктом в рационе взрослого человека. Сейчас существует множество заменителей, обогащенных кальцием и витаминами, которые раньше мы получали из молока", – отмечает диетолог Эми Шапиро.

Молоко действительно может обеспечивать организм кальцием, витаминами А и D, однако эти же питательные вещества легко получить из других продуктов. Поэтому оно не является единственным ключом к здоровью. Но если убрать его из меню, можно заметить ряд неожиданных изменений.

Улучшение состояния кожи

Многие люди потребляют молочные продукты годами, даже не догадываясь о скрытой непереносимости. Отказ от молока может дать быстрый эффект: "Если у вас есть чувствительность, о которой вы не знаете, кожа станет чище, уменьшится акне или проявления экземы", – объясняет Шапиро.

Хотя акне часто имеет наследственный характер, исследования показывают, что молочные гормоны также могут ухудшать состояние кожи. Большинство молока содержит высокий уровень гормонов. Они способны влиять на сальные железы, провоцируя появление высыпаний.

Возможные аллергические реакции

Кроме непереносимости лактозы, существуют другие проблемы, которые связаны с потреблением молочных продуктов. Самые распространенные среди них – синдром энтероколита, индуцированный пищевым белком (СХББ), и эозинофильный эзофагит (ЕоЕ). Оба состояния негативно влияют на пищеварительный тракт и могут вызвать серьезный дискомфорт. Все из-за белков и пептидов молока, которые способны провоцировать иммунные реакции.

Риск ослабления костей

"Если вы исключаете молоко, но не находите альтернативных источников кальция, это может привести к ломкости костей", – предупреждает Шапиро.

Рекомендуемая дневная норма кальция зависит от страны, отмечает BBC, однако сохранить здоровье костей реально и без молока. Достаточно сбалансированного питания, регулярных физических упражнений и витамина D, который легко получить благодаря солнечному свету.

Улучшение работы кишечника

Отказ от молока часто облегчает пищеварение. Люди отмечают уменьшение вздутия, газообразования и дискомфорта.

Причина – в лактозе, которую многим трудно переваривать. Когда она накапливается, могут возникать диарея и другие симптомы раздраженного кишечника, ведь избыток лактозы раздражает толстую кишку.

Ослабление иммунной системы

Несмотря на недостатки, молочные продукты имеют и определенные преимущества. Они являются источником витамина B12, который укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с бактериями. Если убрать молоко из рациона, важно позаботиться о поступлении этого витамина из других продуктов или добавок.

Меньше перепадов настроения

Доктор медицинских наук Марк Хайман обращает внимание: "В обычном стакане молока можно найти около 60 гормонов. И это касается даже органического или "чистого" молока без гормонов роста".

Регулярное потребление молока может изменять гормональный баланс человека, влияя на уровень эстрогена и тестостерона. Это, в свою очередь, может вызвать колебания настроения. Некоторые исследования подтверждают эту связь, хотя учёные отмечают: для окончательных выводов необходимы дополнительные данные.

Хотя молоко и остается любимым продуктом для миллионов людей, его исключение из рациона может дать неожиданные результаты – как положительные, так и не очень. Главное – заменить его полноценными продуктами, чтобы организм не ощутил недостатка питательных веществ.

