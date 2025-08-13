Пиво на паузу: как отказ от любимого напитка улучшает здоровье

Отказ от пива может показаться сложным шагом, особенно для тех, кто привык наслаждаться этим напитком. Однако научные исследования доказывают, что уменьшение его потребления приносит множество пользы для организма.

От улучшения работы печени до снижения вздутия живота – преимущества очевидны. Издание eatthis.com рассказывает об основных положительных изменениях, которые станут заметными, если вы решите сделать паузу в употреблении пива.

Плоский живот

Частое употребление пива часто ведет к набору веса. Хорошая новость в том, что этот процесс можно легко остановить, просто прекратив пить пиво!

"Исключение пива из рациона помогает уменьшить живот несколькими способами: это снижает общее потребление калорий, предотвращает переедание, ведь алкоголь стимулирует аппетит, а также уменьшает вздутие, которое вызывают углеводы в пиве. Кроме того, алкоголь, в частности пиво, провоцирует воспаление, нарушает микробиом кишечника, что важно для пищеварения, и раздражает желудочно-кишечный тракт – все это может усиливать вздутие и ощущение растяжения живота", – рассказывает доктор Джош Экс.

Улучшение работы печени

Печень – чрезвычайно выносливый орган, но это не значит, что ей следует перегружаться. Потребление алкоголя создает дополнительную нагрузку на печень, поэтому отказ от пива дает ей возможность эффективнее выполнять другие жизненно важные функции – расщеплять токсины и метаболизировать жиры.

Потеря лишнего веса

Диетолог Кэри Глассман замечает: "Подсчет калорий не всегда является эффективной стратегией для похудения, но когда речь идет об алкоголе, количество калорий действительно имеет значение. Ведь алкоголь не приносит организму никаких питательных веществ, поэтому стоит минимизировать пустые калории".

Но не забывайте об осторожности: крепкие газированные напитки также могут иметь нежелательные побочные эффекты.

Улучшение качества сна

Алкоголь в любых количествах нарушает естественные циклы сна по разным причинам – от колебаний уровня инсулина до изжоги, рефлюкса и стимулирующего действия.

"Чем ближе вы потребляете алкоголь ко времени сна, тем сильнее он разрушает ваш отдых. Даже две порции алкоголя в день могут вызвать нарушение сна, длящееся более 24 часов после употребления", – предупреждает доктор медицинских наук Фрэнк Липман.

Особую опасность пиво представляет тем, что его пьют значительно больше, чем вино или коктейли, поэтому возрастает вероятность частых пробуждений ночью, например, чтобы пойти в туалет.

Снижение "тумана в голове"

Кроме улучшенного сна, отказ от пива может уменьшить влияние некоторых вредных веществ – микотоксинов и тяжелых металлов, которые иногда попадают в пиво во время процесса варки. Эти токсины могут негативно влиять на мозг. Хотя их уровень обычно небольшой, некоторые люди, особенно с нарушенной работой печени или в случае чрезмерного употребления алкоголя, могут испытывать проблемы.

Доктор медицинских наук и нейрофизиолог Сюзанна Газда объясняет, что плесневые токсины способны вызвать нейродегенеративные процессы, которые проявляются в виде когнитивных нарушений – от головной боли до ухудшения памяти.

"Конечно, чтобы это проявилось, нужно употреблять достаточно большое количество пива", – добавляет она.

