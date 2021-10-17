Молоко опасно или нет: учены рассказали о главных предостережениях

Коровье молоко – отличный источник витаминов и микроэлементов, таких как: белок, кальций, B12 и йод, а также ряда других. Оно может быть очень полезным, однако не для всех и только в определенных количествах, поскольку некоторые исследования подтверждают возникновение проблем со здоровьем после употребления этого продукта.

Как пишет BBC Future, Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует детям в возрасте 1-3 лет пить ежедневно около 300 мл молока для нормального развития костей, однако, что касается взрослых – результаты исследований разнятся и противоречат друг другу.

В частности, целый ряд таких не подтвердил снижение риска переломов у людей, которые регулярно употребляют молоко, при этом некоторые обнаружили, что оно как раз повышает вероятность травм костей.

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При этом специалист по пищевым цепочкам из Университета Рединга в Англии Иэн Гивенс подчеркнул, что в подростковом возрасте кальций очень важен для развития костей. Также он незаменим для детей и людей пожилого возраста.

Еще одно опасение при употреблении молока связано с тем, что в него попадают гормоны во время доения беременных коров. В одном из исследований связали это с развитием у человека рака молочной железы, матки и яичников. Однако специалист по биологии грудного вскармливания в Висконсинском университете в США Лора Эрнандес заверила, что это не представляет проблемы, поскольку количество гормонов в молоке приемлемо.

Кроме того, по данным некоторых исследований, существует также связь между употреблением молока и сердечными заболеваниями из-за содержания в нем жиров. Но жирность цельного молока не так высока, а альтернативных видов – и подавно.

По словам диетолога-эпидемиолога из Университета Восточной Финляндии Юрки Виртанена, навредить может лишь очень высокое потребление молока – около литра в день, при этом ни одно исследование до сих пор не подтвердило, что вредным может быть его умеренное потребление.

Более того, в небольших количествах молоко могут пить даже люди с непереносимостью лактозы. Однако они вполне могут заменить его альтернативными видами – миндальным, соевым, кокосовым и т.п. По мнению экспертов, это совсем не выбор между полезным и неполезным, человек просто может посмотреть, какие ингредиенты содержатся в том или ином напитке и выбрать для себя наиболее подходящий.

В частности, как отметила Эрнандес, люди с повышенным риском остеопороза или сердечных заболеваний могут выбрать для себя нежирное коровье молоко, а те, кого беспокоит состояние окружающей среды – напиток, производство которого связано с наименьшими экологическими последствиями.

А Виртанен подчеркнул, что совсем необязательно избегать молока, как и необязательно его пить. Этот напиток спокойно можно заменить другими продуктами, поскольку не существует ни одного продукта, без которого нельзя было бы обойтись.

Напомним, ранее врач и диетолог Виктория Кляуз предупредила, что если человека тошнит во время употребления молока и кисломолочных продуктов, то нужно убедиться, являются ли причиной именно они, а тогда уже решать проблему. Однако, если подозрение подтвердится – стоит убрать такие продукты из рациона.

Прекрасной альтернативой является растительное молоко. Все виды этого продукта совершенно безопасны, так как являются просто выжимкой из семечек, злаков и орехов, однако нужно учитывать определенные советы, чтобы купить действительно полезный. Главными преимуществами такого молока являются отсутствие лактозы, казеина и холестерина.

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