На цій милій карті США чим червоніша зона — тим глибше два медичних гіганти запустили свої лапки в регіон. Так-так, ринок поділили, як піцу в студентському гуртожитку: один шматок тобі, інший — мені, а пацієнтам… рахунок на кілька тисяч доларів

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Конкуренція?

Приклад з життя. Колоноскопія в Атланті: або 435 баксів, або 7 000. Лотерея? Ні, це просто медичний маркетинг.

І байдуже, чи лікарня комерційна, чи "неприбуткова" — апетит в усіх вовчий, а їдять вони з кишень (буквально).

З 2000 року ціни в лікарнях злетіли на 250%. Це не просто злет, це ракетний запуск без NASA.

Що пропонує влада?

А тут на сцену виходить Трамп зі старим-добрим указом: мовляв, лікарні, давайте вже не грати в "вгадай ціну" — покажіть, скільки коштує той чи інший "бонус" у вигляді знеболення або аналізу. Хочуть зробити медицину прозорою. Нарешті! Бо зараз прозора — тільки сльоза пацієнта після рахунку.

Плюс ідея "нейтральності місця надання послуг" — тобто, щоб Medicare платив однаково, чи це велика лікарня, чи невелика клініка. Звучить розумно. Аж підозріло розумно.

Тож побажаймо Америці удачі!

Бо якщо медична система й далі буде така "прозора", то скоро через неї можна буде побачити наскрізь: і кишеню, і печінку, і душу.