Морковь против рака: как яркий овощ защищает ваши клетки

Морковь – не просто яркий и вкусный овощ, а настоящий союзник здоровья. Она богата питательными веществами, которые поддерживают организм на клеточном уровне.

Видео дня

Кроме кулинарной универсальности, морковь имеет мощные антиоксидантные свойства, способные защищать от хронических болезней. Исследования доказывают, что регулярное употребление этого корнеплода может уменьшать риск развития рака и поддерживать общее самочувствие, пишет eatthis.com.

Как и многие ярко окрашенные овощи, морковь богата антиоксидантами – растительные соединения, которые нейтрализуют действие свободных радикалов. Эти радикалы способны повреждать клетки, провоцировать воспалительные процессы и повышать риск развития рака. В моркови содержатся мощнейшие антиоксиданты: каротиноиды, полифенолы и витамины, которые помогают организму противостоять негативному воздействию свободных радикалов.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов морковь обладает ярко выраженными противораковыми свойствами. Различные исследования доказывают, что регулярное употребление этого овоща может уменьшать риск развития рака желудка, толстой кишки, простаты, легких и даже лейкемии. Исследователи объясняют это, в частности, биодоступностью двух каротиноидов – α-каротина и β-каротина, которые имеют сильную антиоксидантную активность.

Антиоксиданты работают многогранно, однако их главная роль заключается в уменьшении оксидативного стресса, который возникает как во время нормального метаболизма, так и из-за факторов образа жизни: курения, неправильного питания или недостаточной физической активности. Повышенный оксидативный стресс связан с воспалительными процессами и различными хроническими заболеваниями, включая онкологию.

Морковь является одним из лучших источников каротиноидов в вашем рационе. Например, вареная морковь содержит около 3,723 мкг α-каротина и 9,771 мкг β-каротина – концентрации, которые превосходят только сушеные абрикосы.

Исследования показали, что достаточно потреблять всего 67 граммов моркови в день. Это эквивалент одной средней моркови или полстакана нарезанной моркови.

Конечно, сам по себе овощ не гарантирует снижение риска рака. На это влияют многочисленные факторы: вредные привычки, такие как курение или чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая активность, несбалансированное питание, а также генетическая предрасположенность и хронические заболевания, например, ожирение или диабет. Однако включение моркови в рацион – это эффективный способ дополнительно защитить свой организм от этой опасной болезни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая польза чеснока для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.